Павел Дацюк попрощался с питерским СКА
Уроженец Свердловска, хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА. Прощальный пост спортсмен опубликовал в Instagram. «Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба», — написал Дацюк.
По данным источников ЕТВ, в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя ранее сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере. Сейчас Павлу Дацюку 41 год, но он не планирует заканчивать спортивную карьеру.