Павел Дацюк попрощался с питерским СКА

По данным источников ЕТВ, в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя ранее сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере. Сейчас Павлу Дацюку 41 год, но он не планирует заканчивать спортивную карьеру.