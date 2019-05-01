Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Павел Дацюк попрощался с питерским СКА

13:38, 01 Май 2019
14733587_1098903683490290_4600938674517966848_n.jpg
Фото: Instagram Павла Дацюка
Возможно, в следующем сезоне хоккеист будет выступать за екатеринбургский «Автомобилист».

Уроженец Свердловска, хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из питерского СКА. Прощальный пост спортсмен опубликовал в Instagram. «Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба», — написал Дацюк.

«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Как из бабушкиного внука вырос борец за нравственность и безопасность детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал - все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба. Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, Спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое. И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас До встречи, Петербург!

Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

По данным источников ЕТВ, в следующем сезоне спортсмен будет играть за екатеринбургский «Автомобилист». Хотя ранее сам хоккеист не мог определиться: в декабре 2018 года он говорил, что у него «есть желание» вернутся в родной клуб, но в апреле 2019-го Дацюк ушел от ответа, когда журналист издания «Спорт-Экспресс» спросил его о дальнейшей карьере. Сейчас Павлу Дацюку 41 год, но он не планирует заканчивать спортивную карьеру.

В Екатеринбурге автобусы №57 и 57А начали дублировать 024 маршрут
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Павел Дацюк попрощался с питерским СКА»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, спорт, спортсмен, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург, Павел Дацюк
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
02 мая в 19:30
С Светлана Боринская
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
03 мая в 20:00
С Владимир Якуба
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.