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Без Да Косты, Паре и Чесалина: «Автомобилист» покинули 11 игроков

15:05, 01 Май 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В команду придут два новых наставника. Один из них станет ассистентом, другой будет работать с вратарями.

Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с 11 игроками и одним тренером. Контракты истекли у вратаря Владимира Сохатского, защитников Кирилла Лямина, Станислава Егоршева, Георгия Мишарина, Кирилла Кольцова, нападающих Стефана Да Косты, Франсиса Паре, Ильи Крикунова, Евгения Грачева, Дениса Казионова, Евгения Чесалина и тренера вратарей Альберта Ширгазиева, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Тренерский штаб пополнят два наставника. Это Андрей Соколов и Константин Власов. Андрей Соколов начал тренерскую карьеру в «Металлурге», в фарм-клубе, а в 2007 году влился в состав основной команды. В 2011 году он пришел в «Автомобилист», где проработал один сезон. После этого четыре года Соколов был в тренерском штабе «Ак Барса», в сезоне 2016/17 возглавлял «Югру». Последние сезоны тренировал челябинский «Трактор».

Константин Власов начал карьеру тренера с «Газовика» в 2006 году. С 2013 по 2017 годы готовил вратарей «Адмирала», потом был в штабе ЦСКА. В последнем сезоне тренировал вратарей тюменского «Рубина».

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Сейчас тренерский штаб «Авто» выглядит следующим образом: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Константин Власов.

Кроме того, есть вероятность, что в следующем сезоне в «Автомобилист» вернется Павел Дацюк. Сегодня, 1 мая, он попрощался с питерским СКА.

Напомним, сезон 2018/19 стал для екатеринбургского клуба лучшим в истории. Команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Но игроки не смогли дожать и уступили «Салавату Юлаеву». Чего не хватило ребятам с берегов Исети, разбирался ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, хоккей, спорт, тренер, ХК Автомобилист, ХК "Авто"
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