На Ural Music Night выступят британские рок-н-ролльщики
12:17, 30 Апрель 2019
Группы Riscas и The Assist впервые выступят в Росии.
На Ural Music Night выступят восходящие звезды британской сцены: группы Riscas и The Assist. Оба коллектива продолжают традиции рок-н-ролльной музыки 1960-х — 1970-х годов. Выступление на фестивале в Екатеринбурге для них станет первым в России. Услышать гостей из Бирмингема можно будет на площадке «Старый Новый Рок», сообщают организаторы. Менеджер группы The Assist и PR менеджер консалтинговой компании Hey Honey Кез Хэндли также выступит с лекцией о PR в музыкальной индустрии. Он расскажет о своей работе в Spotify.
В этом году фестиваль пройдет 28 июня. Хедлайнером станет группа Little Big, которая выступит на «Екатеринбург-Арене». На площади 1905 года организуют классическую площадку, на которой можно будет услышать пианиста-виртуоза Илью Бессонова и солисты Оперного театра. У терки ЕТВ соберутся американцы Grupo Fantasma.
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