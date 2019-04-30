На Ural Music Night выступят британские рок-н-ролльщики

На Ural Music Night выступят восходящие звезды британской сцены: группы Riscas и The Assist. Оба коллектива продолжают традиции рок-н-ролльной музыки 1960-х — 1970-х годов. Выступление на фестивале в Екатеринбурге для них станет первым в России. Услышать гостей из Бирмингема можно будет на площадке « Старый Новый Рок», сообщают организаторы. Менеджер группы The Assist и PR менеджер консалтинговой компании Hey Honey Кез Хэндли также выступит с лекцией о PR в музыкальной индустрии. Он расскажет о своей работе в Spotify.



В этом году фестиваль пройдет 28 июня. Хедлайнером станет группа Little Big, которая выступит на « Екатеринбург-Арене». На площади 1905 года организуют классическую площадку , на которой можно будет услышать пианиста-виртуоза Илью Бессонова и солисты Оперного театра. У терки ЕТВ соберутся американцы Grupo Fantasma.





