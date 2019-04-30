Дирекция «Мисс Екатеринбург» ищет красавиц
17:43, 30 Апрель 2019
Анкету на участие можно заполнить с 1 мая.
С завтрашнего дня, 1 мая, дирекция конкурса «Мисс Екатеринбург» начинает кастинг на главную красавицу уральской столицы. Анкету можно заполнить на официальном сайте проекта до 1 июля, после этого потенциальных участниц будут приглашать на очные собеседования.
Требования к красавицам не меняются: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 сантиметров, без татуировок на открытых частях тела, без мужа и детей. Традиционно финальная часть конкурса проходит в августе, перед Днем города.
Нынешняя «Мисс Екатеринбург» Арина Верина, получившая корону в 2018-м, в этом году завоевала титул первой вице-мисс Россия.
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