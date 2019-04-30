Дирекция «Мисс Екатеринбург» ищет красавиц

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Требования к красавицам не меняются: возраст от 18 до 25 лет , рост от 170 сантиметров , без татуировок на открытых частях тела , без мужа и детей. Традиционно финальная часть конкурса проходит в августе , перед Днем города.





Нынешняя « Мисс Екатеринбург» Арина Верина , получившая корону в 2018-м , в этом году завоевала титул первой вице-мисс Россия.

С завтрашнего дня1 маядирекция конкурсаМисс Екатеринбург» начинает кастинг на главную красавицу уральской столицы. Анкету можно заполнить на официальном сайте проекта до 1 июляпосле этого потенциальных участниц будут приглашать на очные собеседования.