«Уральские пельмени» дружно опротестовали результат шоу «Голос. Дети»

Сергей Исаев и Вячеслав Мясников дали оценку финалу шоу «Голос. Дети». Актеры «Уральских пельменей» присоединились к тем, кто считает незаслуженной победу Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.

«Посмотрел финал „Голос. Дети“. Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Максим, не грусти все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и, наконец-то, хоть кто-то научит меня петь», — написал в Instagram Вячеслав Мясников.