«Уральские пельмени» дружно опротестовали результат шоу «Голос. Дети»
Сергей Исаев и Вячеслав Мясников дали оценку финалу шоу «Голос. Дети». Актеры «Уральских пельменей» присоединились к тем, кто считает незаслуженной победу Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.
«Посмотрел финал „Голос. Дети“. Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Максим, не грусти все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и, наконец-то, хоть кто-то научит меня петь», — написал в Instagram Вячеслав Мясников.
Сергей Исаев в Instargam назвал участников шоу «замечательными, богом поцелованнымы детьми», а взрослых членов жюри «несправедливыми».
Не важно будут пересчитывать голоса, или проводить расследование Первый канал (это уже их дело). Для меня победитель очевиден! 17 августа в Екатеринбурге пройдет уже в третий раз шоу «Голоса Екатеринбурга». Есть идея в этом году назвать его «Честные голоса» и пригласить Максима Эржана.
В шоу «Голос. Дети» с огромным преимуществом победила Микелла Абрамова. Зрители возмутились несправедливым, на их взгляд, результатом. Первый канал обещал провести внутренне расследование.