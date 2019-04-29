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«Уральские пельмени» дружно опротестовали результат шоу «Голос. Дети»

08:28, 29 Апрель 2019
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Максима Эржана пригласили выступить 17 августа на Дне города в Екатеринбурге.

Сергей Исаев и Вячеслав Мясников дали оценку финалу шоу «Голос. Дети». Актеры «Уральских пельменей» присоединились к тем, кто считает незаслуженной победу Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.

«Посмотрел финал Голос. Дети“. Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Максим, не грусти все встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и, наконец-то, хоть кто-то научит меня петь», — написал в Instagram Вячеслав Мясников.

Шпион, которого я нарисовал
История про комикс из девяностых.

Сергей Исаев в Instargam назвал участников шоу «замечательными, богом поцелованнымы детьми», а взрослых членов жюри «несправедливыми».

Сергей Исаев
актер, автор команды КВН "Уральские пельмени"

Не важно будут пересчитывать голоса, или проводить расследование Первый канал (это уже их дело). Для меня победитель очевиден! 17 августа в Екатеринбурге пройдет уже в третий раз шоу «Голоса Екатеринбурга». Есть идея в этом году назвать его «Честные голоса» и пригласить Максима Эржана.

Сергей Исаев

В шоу «Голос. Дети» с огромным преимуществом победила Микелла Абрамова. Зрители возмутились несправедливым, на их взгляд, результатом. Первый канал обещал провести внутренне расследование.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Уральские пельмени, шоу, Голос Дети, День города, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников
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