«Мстители: Финал»: конец, который заслужили все фанаты

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Год прошел в ожидании « Финала», и , знаете , забудьте все , что вы прочитали в предыдущих двух абзацах. После трехчасового сеанса хочется сказать: такого больше не будет. Потому что этот фильм — долгое , мучительное ( не вымученное) и обязательное прощание. Оно в каждом кадре , в каждой реплике , в каждом взгляде. И братья Руссо сделали все , чтобы это прощание было ОЧЕНЬ запоминающимся.

В последние годыначинаяпримернос 2015 — вторыхМстителей») киновселенная Marvel превращалась в сборник клише и самоцитированияказалосьчто ей уже никогда не выбраться из собственноручно созданного стереотипного кино о супергероях. Новые персонажи проходили один и тот же путь отобычной» жизни до тойкоторая с приставкой супер-, где-то за кадром набираясь человеколюбия и нужного градуса героизма. Человек-паук? Черная пантера? Доктор Стрендж? Все на одно лицо.Очередной кроссовертретьиМстители», должен был стать завершением третьей фазы киновселенной. Знаковая для комиксов Marvel арка Таноса претерпела некоторые концептуальные измененияно все еще подходила для финальной битвы. И после первой части,Войны бесконечности», единственноечего хотелось, — это прекратить уже агонию киновселенной. Потому что смотреть на бледные тени супергероев сил уже не было.