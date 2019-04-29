«Мстители: Финал»: конец, который заслужили все фанаты
17:52, 29 Апрель 2019
Готовьте носовые платки и напрягайте память — все супергерои Земли в сборе.
В прошлом году Marvel начала потихоньку сворачивать третью фазу киновселенной, а заодно вводить новых персонажей, которые поведут аудиторию за собой. В апреле 2018 вышла первая часть третьих «Мстителей», та, где титан Танос исполнил свою давнюю мечту и обратил в прах половину Вселенной. Та, которая ничего, кроме разочарования, не вызвала.
Вы тысячу раз прочитаете, что «Мстители: Финал» (в оригинале End Game) — это 22 фильм киновселенной, последний, где было камео Стена Ли, масштабный эпилог всем трем фазам. Все это, конечно, правда, но никак не описывает чувства, которые обязательно прошибут любого фаната, дождавшегося финального металлического гонга в конце очень долгих титров.
Потому что «Мстители: Финал» — это реверанс и выражение благодарности всем фанатам, самый дорогой подарок, который могли сделать боссы Marvel.
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Фото: кадр из фильма
В последние годы (начиная, примерно, с 2015 — вторых «Мстителей») киновселенная Marvel превращалась в сборник клише и самоцитирования, казалось, что ей уже никогда не выбраться из собственноручно созданного стереотипного кино о супергероях. Новые персонажи проходили один и тот же путь от «обычной» жизни до той, которая с приставкой супер-, где-то за кадром набираясь человеколюбия и нужного градуса героизма. Человек-паук? Черная пантера? Доктор Стрендж? Все на одно лицо.
Очередной кроссовер, третьи «Мстители», должен был стать завершением третьей фазы киновселенной. Знаковая для комиксов Marvel арка Таноса претерпела некоторые концептуальные изменения, но все еще подходила для финальной битвы. И после первой части, «Войны бесконечности», единственное, чего хотелось, — это прекратить уже агонию киновселенной. Потому что смотреть на бледные тени супергероев сил уже не было.
Год прошел в ожидании «Финала», и, знаете, забудьте все, что вы прочитали в предыдущих двух абзацах. После трехчасового сеанса хочется сказать: такого больше не будет. Потому что этот фильм — долгое, мучительное (не вымученное) и обязательное прощание. Оно в каждом кадре, в каждой реплике, в каждом взгляде. И братья Руссо сделали все, чтобы это прощание было ОЧЕНЬ запоминающимся.
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Фото: кадр из фильма
Если вам не хватило эпичности, сюжетных твистов и мотивации героев в «Войне бесконечности», то «Финал» даст все это с лихвой. Будет даже немного шуток в стиле самых первых фильмов киновселенной, в которых был жив дух экспериментаторства. Вы точно захотите сказать что-нибудь вроде: «Тор сильно изменился за лето…»
Походя, легкими мазками в сценарии проглядывает тема преодоления травмы, когда нужно смириться со смертью близких. И этот момент вам тоже обязательно отзовется — все любимые супергерои, которые казались застывшими стереотипами о самих себе, внезапно обретают человечность (некоторые даже слишком, ну да ладно).
Каждый кадр «Финала» — как долгожданное возвращение любимых персонажей, они снова становятся родными, теми самыми, из-за которых вы спустя столько лет идете в кинотеатр и в переполненном зале напряженно вглядываетесь в экран.
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Фото: кадр из фильма
Вернуть все обратно, то есть восстановить половину Вселенной, исчезнувшей из-за вовремя не остановленного Таноса, можно будет только сообща: это подталкивает выживших героев объединиться, хоть, как это обыкновенно бывает, не без трудностей. Тони Старк и Стив Роджерс уже не солируют в фильме, играя при этом ключевые роли в сценарии. Братья Руссо дали вдоволь насмотреться и на Наташу Романофф, и на Клинта Бартона (да, он становится Ронином, но это не вербализируется), и на Скотта Лэнга, и на Брюса Беннера.
И в конце фильма у вас не возникнет никакого ощущения недосказанности, потому что это правда — все. Дальше нас ждет увлекательное будущее с Человеком-пауком и Капитаном Марвел, но пока остановитесь. И ощутите это полностью. Одиннадцать лет и двадцать два фильма. End game.
Фото: кадр из фильма
Сцены после титров нет, есть звук после титров.
Благодарим кинотеатр «Гринвич Синема» за возможность посмотреть фильм
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