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Короткометражка уральских рекламщиков попала в шорт-лист «Кинотавра»

18:47, 29 Апрель 2019
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Фото: Red Pepper Film
Главную роль в фильме «Интервью» исполнил Алексей Серебряков.
Короткометражный фильм «Интервью» от екатеринбургского рекламного агентства Red Pepper Films вошел в конкурсную программу «Кинотавра». «Очень рад, очень доволен. Поздравляю всех друзей, с которыми мы проделали эту работу. До встречи в Сочи!» — написал режиссер картины Иван Соснин на Facebook.

Главные роли в «Интервью» исполнили Марина Васильева, Алексей Серебряков и Юлия Ауг. Серебряков играет детского писателя, который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь, которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.

Кроме того, Red Pepper Films отправил заявку на участие в Каннском кинофестивале. На время конкурса ролик пришлось удалить из сети.
Шпион, которого я нарисовал
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Кинотавр, кино, реклама, развлечения, видео, ролик
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