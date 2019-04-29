Короткометражка уральских рекламщиков попала в шорт-лист «Кинотавра»

Короткометражный фильм « Интервью» от екатеринбургского рекламного агентства Red Pepper Films вошел в конкурсную программу « Кинотавра». « Очень рад , очень доволен. Поздравляю всех друзей , с которыми мы проделали эту работу. До встречи в Сочи!» — написал режиссер картины Иван Соснин на Facebook.





Главные роли в « Интервью» исполнили Марина Васильева , Алексей Серебряков и Юлия Ауг. Серебряков играет детского писателя , который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь , которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.



