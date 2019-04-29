Болельщики разрисуют лед домашней арены «Автомобилиста»
14:31, 29 Апрель 2019
Рисунками площадку символично отправят на летние каникулы.
Болельщики «Автомобилиста» отправят на летние каникулы домашнюю арену клуба в КРК «Уралец». Все желающие смогут прийти и разрисовать лед, пока на нем не останется свободного места. Три самых лучших рисунка станут эскизами для новых фирменных футболок хоккеистов, сообщили в пресс-службе клуба. Разрисовывать лед будут 2 мая. На создание шедевров будет два часа: с 12:00 до 15:00.
В этом году у «Автомобилиста» был успешный сезон — екатеринбуржцы впервые победили в Восточной конференции, дошли до четвертьфинала плей-офф и добились рекордной серии из 18 побед подряд. Ранее ЕТВ проанализировал самый успешный сезон«Автомобилиста» и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха.
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