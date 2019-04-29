Болельщики разрисуют лед домашней арены «Автомобилиста»

Болельщики « Автомобилиста» отправят на летние каникулы домашнюю арену клуба в КРК « Уралец». Все желающие смогут прийти и разрисовать лед , пока на нем не останется свободного места. Три самых лучших рисунка станут эскизами для новых фирменных футболок хоккеистов , сообщили в пресс-службе клуба. Разрисовывать лед будут 2 мая. На создание шедевров будет два часа: с 12:00 до 15:00.



