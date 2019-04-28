Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Вместо «Матча звезд»: Шипулин стал хоккейным тренером в Серове

11:53, 28 Апрель 2019
photo_2019-04-27_23-58-42.jpg
Фото: аккаунт Антона Шипулина в Instagram
Олимпийский чемпион активно готовится к праймериз «Единой России».
Биатлонист Антон Шипулин примерил на себя амплуа хоккейного тренера в Серове, центре одномандатного округа, по которому он планирует выдвинуться в депутаты Госдумы. Как написал спортсмен, принять участие в матче ему не позволила травма, зато он смог увидеться с друзьями и раздать автографы воспитанникам местной спортивной школы.
«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Отличный хоккейный матч в Серове! Рад был повидаться со старыми друзьями, жаль, что травма помешала выйти на лёд. Зато прочувствовал, какого это быть тренером Ещё и когда Данис Зарипов под твоим руководством 😂😎 Пообщались с местными воспитанниками спортивной школы, провели автограф-сессию, получили заряд положительных эмоций! Было круто! Спасибо за приглашение.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Тем временем, в Екатеринбурге отменили традиционный благотворительный «Матч звезд», который организовывал Фонд Шпулина. Шоумен Сергей Исаев сообщил, что спонсоры не проявили интереса к хоккейному турниру, так как Антон Шипулин занят политикой и не может принять участие в «Матче звезд».
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Вместо «Матча звезд»: Шипулин стал хоккейным тренером в Серове»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Единая Россия, праймериз, Выборы, Свердловская область , Екатеринбург, Антон Шипулин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Демократия по-уральски
События
Демократия по-уральски
В чем смысл праймериз «Единой России» и как американская система выборов приживается на Среднем Урале.
Полезный разговор
Помощь женщинам в кризисной ситуации
Помощь женщинам в кризисной ситуации
От Светланы Зенковой
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская