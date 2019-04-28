Вместо «Матча звезд»: Шипулин стал хоккейным тренером в Серове
11:53, 28 Апрель 2019
Олимпийский чемпион активно готовится к праймериз «Единой России».
Биатлонист Антон Шипулин примерил на себя амплуа хоккейного тренера в Серове, центре одномандатного округа, по которому он планирует выдвинуться в депутаты Госдумы. Как написал спортсмен, принять участие в матче ему не позволила травма, зато он смог увидеться с друзьями и раздать автографы воспитанникам местной спортивной школы.
Тем временем, в Екатеринбурге отменили традиционный благотворительный «Матч звезд», который организовывал Фонд Шпулина. Шоумен Сергей Исаев сообщил, что спонсоры не проявили интереса к хоккейному турниру, так как Антон Шипулин занят политикой и не может принять участие в «Матче звезд».
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