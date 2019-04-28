Вместо «Матча звезд»: Шипулин стал хоккейным тренером в Серове

Биатлонист Антон Шипулин примерил на себя амплуа хоккейного тренера в Серове , центре одномандатного округа , по которому он планирует выдвинуться в депутаты Госдумы. Как написал спортсмен , принять участие в матче ему не позволила травма , зато он смог увидеться с друзьями и раздать автографы воспитанникам местной спортивной школы.