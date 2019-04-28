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«Уралочка» из-за снегопада проведет матчи за бронзу в Екатеринбурге

22:03, 28 Апрель 2019
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Фото: uralochka-vc.com
Команды не смогли выехать в Нижний Тагил.

«Уралочка-НТМК» должны была провести два матча финальной серии чемпионата России в Нижнем Тагиле. Из-за сильнейшего снегопада игры переносятся в ДИВС.

«В связи с погодными условиями оба матча серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу перенесены в Екатеринбург. Они пройдут 30 апреля и 1 мая. Время станет известно позднее», — рассказали ЕТВ в пресс-службе клуба.

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«Уралочка» и «Динамо-Казань» должны были сегодня вечером прибыть в Нижний Тагил. Но до сих пор автобусы за командами не приехали: серовский тракт превратился в сплошную пробку.

Счет в серии за бронзовый медали чемпионата России 1:1. «Уралочка» выиграла» в первом матче в Казани 3:0. И уступила во втором 1:3.

Путь к медалям
«Уралочка» вышла в полуфинал чемпионата России
«Уралочка» выбыла из борьбы за чемпионство
«Уралочка» уверенно шагнула к бронзе чемпионата России
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Уралочка, волейбол, чемпионат россии, Нижний Тагил, Екатеринбург, ДИВС, снегопад
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