«Уралочка» из-за снегопада проведет матчи за бронзу в Екатеринбурге

«Уралочка» и «Динамо-Казань» должны были сегодня вечером прибыть в Нижний Тагил. Но до сих пор автобусы за командами не приехали: серовский тракт превратился в сплошную пробку.

Счет в серии за бронзовый медали чемпионата России 1:1. «Уралочка» выиграла» в первом матче в Казани 3:0. И уступила во втором 1:3.