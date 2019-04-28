«Уралочка» из-за снегопада проведет матчи за бронзу в Екатеринбурге
22:03, 28 Апрель 2019
Команды не смогли выехать в Нижний Тагил.
«Уралочка-НТМК» должны была провести два матча финальной серии чемпионата России в Нижнем Тагиле. Из-за сильнейшего снегопада игры переносятся в ДИВС.
«В связи с погодными условиями оба матча серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу перенесены в Екатеринбург. Они пройдут 30 апреля и 1 мая. Время станет известно позднее», — рассказали ЕТВ в пресс-службе клуба.
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«Уралочка» и «Динамо-Казань» должны были сегодня вечером прибыть в Нижний Тагил. Но до сих пор автобусы за командами не приехали: серовский тракт превратился в сплошную пробку.
Счет в серии за бронзовый медали чемпионата России 1:1. «Уралочка» выиграла» в первом матче в Казани 3:0. И уступила во втором 1:3.
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