Свердловские зэки записали рэп, чтобы к ним приехал Баста
15:02, 28 Апрель 2019
Василий Вакуленко даст концерт в Нижнем Тагиле 17 мая, поэтому заключенные решили позвать популярного артиста к себе.
Рэпер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин, которые сейчас отбывают наказание в тагильской ИК-12, записали задорную песню, с помощью которой они надеются привлечь внимание популярного рэпера Басты. Василий Вакуленко приедет с концертом в Нижний Тагил 17 мая, заодно он мог бы познакомиться с творческими заключенными.
Клип оформили в стиле черно-белого кино, заключенные выступают на фоне плаката «Welcome to ИК-12». Послушайте композицию Евгения Брусницына и Евгения Кудрина:
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Видео: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Творчество Брусницына и Кудрина поддерживают в колонии. «Ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы в живую услышать их новые композиции», — рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-12 Вадим Иванов.
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