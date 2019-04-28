Футболисты «Урала» в гостях отдали победу «Уфе» 

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В первом же тайме уфимцы смогли сравнять счет , когда на 22 минуте гол забил Андрес Вомбергар. Во втором тайме хозяева заработали пенальти , его на 53 минуте успешно реализовал Ондржей Ванек. Спустя пять минут « Урал» остался в меньшинстве , когда Сергей Брызгалов получил красную карточку.





В завершение встречи « шмели» получили еще два мяча в свои ворота: Сильвестр Игбун забил один на 80 минуте , а также на второй минуте добавленного времени.





« Урал» остается на 10 строчке турнирной таблицы РФПЛ.

ФутболистыУрала» уступилиУфе» в 26 туре Российской премьер-лиги. Матч прошел сегодня28 апреляна стадионе в Уфе. Несмотря на отличное началокогда футболистУрала» Эрик Бикфалви забил гол ударом головыекатеринбуржцам не удалось удержать преимущество.