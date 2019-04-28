Футболисты «Урала» в гостях отдали победу «Уфе»
15:52, 28 Апрель 2019
Екатеринбуржцы пропустили четыре мяча.
Футболисты «Урала» уступили «Уфе» в 26 туре Российской премьер-лиги. Матч прошел сегодня, 28 апреля, на стадионе в Уфе. Несмотря на отличное начало, когда футболист «Урала» Эрик Бикфалви забил гол ударом головы, екатеринбуржцам не удалось удержать преимущество.
В первом же тайме уфимцы смогли сравнять счет, когда на 22 минуте гол забил Андрес Вомбергар. Во втором тайме хозяева заработали пенальти, его на 53 минуте успешно реализовал Ондржей Ванек. Спустя пять минут «Урал» остался в меньшинстве, когда Сергей Брызгалов получил красную карточку.
В завершение встречи «шмели» получили еще два мяча в свои ворота: Сильвестр Игбун забил один на 80 минуте, а также на второй минуте добавленного времени.
«Урал» остается на 10 строчке турнирной таблицы РФПЛ.
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