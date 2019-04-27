Вячеслав Самодуров поставит в Большом театре балет «Танцемания»
Государственный академический Большой театр России покажет в предстоящем 244 сезоне десять премьер. Среди них будут постановки художественного руководителя Ural Opera Ballet Вячеслава Самодурова и его заместителя из Петербурга Антона Пимонова. Их спектакли войдут в серию из трех балетов, которые покажут в один вечер.
«Откроет программу балет Вячеслава Самодурова „Танцемания“ на музыку Юрия Красавина, следующим будет показан балет „Времена года“ на музыку Александра Глазунова в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова, и завершающим аккордом вечера станет балет под названием „Сделано в Большом“, который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку его земляка, композитора Анатолия Королева», — цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина. Премьеру запланировали на 26 марта 2020 года.
Кроме того, в следующем сезоне в Большом театре покажут балет «Мастер и Маргарита» на музыку Шостаковича и Шнитке, «Жизель» Адольфа Адана, оперу «Дидона и Эней» Генри Перселла, «Дон Жуан» Моцарта, «Сказку о царе Салтане» и «Садко», оперы «Гостиный двор», «Маленький трубочист», «Искатели жемчуга».
Напомним, 16 апреля, в Большом театре состоялось вручение «Золотых масок». Специальную премию жюри музыкального театра получил творческий коллектив создателей балета «Пахита» из Ural Opera Ballet — Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев. Еще две маски вручили Театру музкомедии: за лучшую женскую и мужскую роли в «Орфее & Эвридике». Наград удостоили Юлию Дякину и Игоря Ладейщикова. Интервью с лауреатами премии читайте здесь.