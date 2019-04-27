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Вячеслав Самодуров поставит в Большом театре балет «Танцемания»

11:58, 27 Апрель 2019
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Худрук Ural Opera Ballet Вячеслав Самодуров
Фото: группа «Урал Опера Балет» / vk.com
В предстоящем сезоне зрители увидят также работу заместителя художественного руководителя Ural Opera Ballet Антона Пимонова.

Государственный академический Большой театр России покажет в предстоящем 244 сезоне десять премьер. Среди них будут постановки художественного руководителя Ural Opera Ballet Вячеслава Самодурова и его заместителя из Петербурга Антона Пимонова. Их спектакли войдут в серию из трех балетов, которые покажут в один вечер.

«Откроет программу балет Вячеслава Самодурова Танцемания“ на музыку Юрия Красавина, следующим будет показан балет Времена года“ на музыку Александра Глазунова в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова, и завершающим аккордом вечера станет балет под названием Сделано в Большом“, который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку его земляка, композитора Анатолия Королева», — цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина. Премьеру запланировали на 26 марта 2020 года.

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Кроме того, в следующем сезоне в Большом театре покажут балет «Мастер и Маргарита» на музыку Шостаковича и Шнитке, «Жизель» Адольфа Адана, оперу «Дидона и Эней» Генри Перселла, «Дон Жуан» Моцарта, «Сказку о царе Салтане» и «Садко», оперы «Гостиный двор», «Маленький трубочист», «Искатели жемчуга».

Напомним, 16 апреля, в Большом театре состоялось вручение «Золотых масок». Специальную премию жюри музыкального театра получил творческий коллектив создателей балета «Пахита» из Ural Opera Ballet — Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев. Еще две маски вручили Театру музкомедии: за лучшую женскую и мужскую роли в «Орфее & Эвридике». Наград удостоили Юлию Дякину и Игоря Ладейщикова. Интервью с лауреатами премии читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Оперный театр, Большой театр, Москва, балет
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