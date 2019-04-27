Вячеслав Самодуров поставит в Большом театре балет «Танцемания»

Государственный академический Большой театр России покажет в предстоящем 244 сезоне десять премьер. Среди них будут постановки художественного руководителя Ural Opera Ballet Вячеслава Самодурова и его заместителя из Петербурга Антона Пимонова. Их спектакли войдут в серию из трех балетов, которые покажут в один вечер.

«Откроет программу балет Вячеслава Самодурова „Танцемания“ на музыку Юрия Красавина, следующим будет показан балет „Времена года“ на музыку Александра Глазунова в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова, и завершающим аккордом вечера станет балет под названием „Сделано в Большом“, который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку его земляка, композитора Анатолия Королева», — цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина. Премьеру запланировали на 26 марта 2020 года.