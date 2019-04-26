В Кремле екатеринбурженку наградили за социальные проекты
18:17, 26 Апрель 2019
Юлия Ярошевская получила премию, которые призваны помочь детям с инвалидностью.
Соучредитель волонтерского движения «ПроДобро», куратор проекта «Культура для всех» Юлия Ярошевская получила премию «Родительское спасибо» за «преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью». Об этом сообщает портал культура.екатеринбург.рф.
Свою награду Ярошевская получила 25 апреля в Государственном Кремлевском Дворце. Екатеринбурженка координирует многие проекты, которые призваны помочь детям с инвалидностью. На соискание премии Юлию выдвинула группа родителей.
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