В Кремле екатеринбурженку наградили за социальные проекты

Соучредитель волонтерского движения « ПроДобро», куратор проекта « Культура для всех» Юлия Ярошевская получила премию « Родительское спасибо» за « преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью». Об этом сообщает портал культура.екатеринбург.рф.





