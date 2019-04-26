«Уралочка» уверенно шагнула к бронзе чемпионата России

Свердловская « Уралочка» выиграла первый матч за бронзовые медали чемпионата России. В Казани волейболистки в трех партиях расправились с местным « Динамо» ( 25:22 , 25:20 , 25:20). Так легко соперницы « Уралочки» дома не проигрывали очень давно , уточнили в пресс-службе свердловского клуба.



