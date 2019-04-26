«Уралочка» уверенно шагнула к бронзе чемпионата России
09:20, 26 Апрель 2019
Свердловские волейболистки в трех сетах переиграли соперниц из казанского «Динамо».
Свердловская «Уралочка» выиграла первый матч за бронзовые медали чемпионата России. В Казани волейболистки в трех партиях расправились с местным «Динамо» (25:22, 25:20, 25:20). Так легко соперницы «Уралочки» дома не проигрывали очень давно, уточнили в пресс-службе свердловского клуба.
Закрепить успех «Уралочка» сможет уже сегодня, 26 апреля. Серия продолжается до трех побед. Ответные матчи в Нижнем Тагиле пройдут 30 апреля и 1 мая. Если понадобится пятый матч, то он пройдет в Казани 5 мая.
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