«Урал» увеличил шансы на еврокубки, обыграв «Крылья» в Самаре
08:30, 26 Апрель 2019
От заветного пятого места екатеринбуржцев теперь отделяет шесть очков.
Футбольный «Урал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей. После двух побед и ничьей екатеринбуржцы с минимальным счетом обыграли «Крылья Советов» в Самаре. Автором единственного гола стал полузащитник Отман Эль Кабир, который точно пробил пенальти на 61 минуте.
В концовке встречи «Урал» мог удвоить и даже утроить преимущество, но подопечным Дмитрия Парфенова не хватило точности и сил. Следующий матч они проведут уже в это воскресенье, 28 апреля: предстоит выезд в Уфу и встреча с одноименной командой.
Победа над «Крыльями» подняла «Урал» на десятое место в турнирной таблице. Набрав 33 очка, екатеринбургский коллектив вклинился в борьбу за Лигу Европы: от заветного пятого места, которое дает право на еврокубки, «Урал» отделяет всего шесть баллов. Параллельно клуб борется за победу в Кубке России, которая также дает место в престижном европейском турнире.
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