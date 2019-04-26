«Урал» увеличил шансы на еврокубки, обыграв «Крылья» в Самаре

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« Урал» мог удвоить и даже утроить преимущество , но подопечным Дмитрия Парфенова не хватило точности и сил. Следующий матч они проведут уже в это воскресенье , 28 апреля: предстоит выезд в Уфу и встреча с одноименной командой. В концовке встречиУрал» мог удвоить и даже утроить преимуществоно подопечным Дмитрия Парфенова не хватило точности и сил. Следующий матч они проведут уже в это воскресенье28 апреля: предстоит выезд в Уфу и встреча с одноименной командой.





« Крыльями» подняла « Урал» на десятое место в турнирной таблице. Набрав 33 очка , екатеринбургский коллектив вклинился в борьбу за Лигу Европы: от заветного пятого места , которое дает право на еврокубки, « Урал» отделяет всего шесть баллов. Параллельно клуб , которая также дает место в престижном европейском турнире. Победа надКрыльями» поднялаУрал» на десятое место в турнирной таблице. Набрав 33 очкаекатеринбургский коллектив вклинился в борьбу за Лигу Европы: от заветного пятого местакоторое дает право на еврокубки,Урал» отделяет всего шесть баллов. Параллельно клуб борется за победу в Кубке Россиикоторая также дает место в престижном европейском турнире.

ФутбольныйУрал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей. После двух побед и ничьей екатеринбуржцы с минимальным счетом обыгралиКрылья Советов» в Самаре. Автором единственного гола стал полузащитник Отман Эль Кабиркоторый точно пробил пенальти на 61 минуте.