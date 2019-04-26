Ural Music Night представила семь новых хедлайнеров

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили еще семь главных хедлайнеров мероприятия. Так, на ночи выступят уральская группа «Ромарио», Плотинку займет РИТА DАКОТА и финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода, на хип-хоп площадке у башни «Исеть» зачитает тексты ЛСП, у Театра кукол зажгут Андрей Кондаков, Владимир Волков и Гарий Багдасарьян с программой «Секретная миссия». Еще один новый рок-хедлайнер — группа «Запрещенные барабанщики». Также из Чехии приедет коллектив Bohemian Bards.

Ранее комитет представил шесть других хедлайнеров. Ими стали: Litlle Big, Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Иван Бессонов и «Эпидемия».

Напомним, в 2019 году Ural Music Night оказался под угрозой. У организаторов возникли проблемы с финансированием фестиваля. Но заместитель губернатора Павел Креков заявил, что «обсуждение важности и значимости Ural Music Night бессмысленно. Это факт, очевидный всем». Предполагается, что в этот раз UMN впервые задействует «Екатеринбург Арену». Там планируют концерт The Little Big.