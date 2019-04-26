Кирилл Нечаев хайпанул на «Игре Престолов»
12:55, 26 Апрель 2019
Уральский музыкант изменил свою видеорубрику и поэкспериментировал над саундтреком к сериалу.
Уральский музыкант Кирилл Нечаев решил изменить свою видеорубрику «А что, если…», в которой он перепевал современные хиты разными голосами. После старта нового сезона «Игры Престолов» он записал ролик, в котором попробовал вписать саундтрек из сериала в другие обстоятельства. По версии Кирилла, мелодию мог использовать Олег Газманов или содатели мультфильма «Чип и Дейл». Пока что музыкант не решил, стоит ли продолжать.
Экс-солист екатеринбургской группы N.E.V.A. Кирилл Нечаев поймал волну популярности в 2018 году. Его видеоролики покорили YouTube, после чего музыканта даже пригласили на шоу «Вечерний Ургант» и новогодние выпуски на федеральных каналах. После этого Кирилл принял решение переехать в Москву. Сейчас музыкант занимается сольной карьерой.
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