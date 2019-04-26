Кирилл Нечаев хайпанул на «Игре Престолов»

Уральский музыкант Кирилл Нечаев решил изменить свою видеорубрику « А что , если…», в которой он перепевал современные хиты разными голосами. После старта нового сезона « Игры Престолов» он записал ролик , в котором попробовал вписать саундтрек из сериала в другие обстоятельства. По версии Кирилла , мелодию мог использовать Олег Газманов или содатели мультфильма « Чип и Дейл». Пока что музыкант не решил , стоит ли продолжать.



