Юная актриса из «Войны Анны» пожаловалась Урганту на помидоры

По словам Марты , сложными ей показались две сцены: когда пускали дым в камин , и когда ей пришлось есть помидор.





« Марта подошла и сказала , что отказывается сниматься в сцене. Я , говорит , ненавижу помидоры. Мы всей группой уговаривали», — рассказал Алексей Федорченко. Ведущий спросил , почему нельзя было заменить помидор на что-нибудь другое. « Нет. Я тоже уперся», — заметил режиссер. В итоге овощ накачали сахарным сиропом.







Главной в творческом тандеме оказалась маленькая актриса. Во время презентации фильма в Лондоне пришлось пропустить экскурсию по городу , потому что Марта хотела покормить попугаев. « Я ловил птиц на лету и мы их изучали. Пришлось часто перемещаться. Мы поймали чаек , пеликана и гуся».





Позже ведущий вернулся к обсуждению фильма и спросил , о чем же в итоге получилась « Война Анны». « Это фильм о девочке , которая победила во Второй Мировой войне», — ответил режиссер.



