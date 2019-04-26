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Юная актриса из «Войны Анны» пожаловалась Урганту на помидоры

11:50, 26 Апрель 2019
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Фото: скриншот шоу «Вечерний Ургант»
Режиссер Алексей Федорченко и актриса Марта Козлова рассказали о фильме на шоу «Вечерний Ургант».
Режиссер Алексей Федорченко и исполнительница главной роли в фильме «Война Анны» Марта Козлова побывали на шоу «Вечерний Ургант». Нашумевший фильм о девочке, которая в 1941 году пряталась в немецкой комендатуре, собрал все самые престижные российские награды: премию кинокритиков «Белый слон», «Золотой Орел» и премию «Ника». В прокат «Война Анны» выйдет на четыре дня уже 9 мая.

Алексей Федорченко рассказал, как нашел исполнительницу главной роли. «Мы познакомились заочно, по интернету. У меня была припасена история, но я отложил ее и не думал, что найду актрису». Потом режиссер случайно наткнулся в Facebook на фотопортрет Марты, которую сделала ее мама. «Я понял, что это она и начал писать сценарий». Позже связались с матерью девочки и договорились о съемках. Оказалось, что у Марта уже играла в кино — в три месяца она исполнила роль ребенка в сериале «Кармелита».

«Это как десять лет в Щукинском училище», — заметил Иван Ургант.
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По словам Марты, сложными ей показались две сцены: когда пускали дым в камин, и когда ей пришлось есть помидор.

«Марта подошла и сказала, что отказывается сниматься в сцене. Я, говорит, ненавижу помидоры. Мы всей группой уговаривали», — рассказал Алексей Федорченко. Ведущий спросил, почему нельзя было заменить помидор на что-нибудь другое. «Нет. Я тоже уперся», — заметил режиссер. В итоге овощ накачали сахарным сиропом.

Главной в творческом тандеме оказалась маленькая актриса. Во время презентации фильма в Лондоне пришлось пропустить экскурсию по городу, потому что Марта хотела покормить попугаев. «Я ловил птиц на лету и мы их изучали. Пришлось часто перемещаться. Мы поймали чаек, пеликана и гуся».

Позже ведущий вернулся к обсуждению фильма и спросил, о чем же в итоге получилась «Война Анны». «Это фильм о девочке, которая победила во Второй Мировой войне», — ответил режиссер.

ЕТВ удалось поймать Алексея Федорченко между разъездами и поговорить о том, что болит и волнует. Читайте здесь.
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На объекте расставили информационные знаки для водителей и пешеходов.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, фильм, война, 9 мая, Екатеринбург, режиссер
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