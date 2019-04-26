Без Шипулина: спонсоры обошли вниманием «Матч звезд»

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Отмену мероприятия Исаев связал с политическими активностями Антона Шипулина , капитана одной из команд « Матча звезд». « [Антон Шипулин] сейчас много времени проводит на мероприятиях , в том числе и благотворительных , связанных с своей предвыборной компанией!» — рассказал шоумен. Вторая причина фактически вытекает из первой: денег нет. «Найти партнера на такие мероприятия не просто… Деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы!» — написал Сергей Исаев.





« Матча звезд» 2018 года: посмотрите , как это было.

ЕТВ делал репортаж сМатча звезд» 2018 года: посмотрите

Традиционного хоккейногоМатча звезд» в Екатеринбурге в этом году не будет. Один из активных участников благотворительного турнира,Уральский пельмень» Сергей Исаев сообщил об этом в Instagram.