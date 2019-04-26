Без Шипулина: спонсоры обошли вниманием «Матч звезд»
09:45, 26 Апрель 2019
В этом году благотворительного хоккейного турнира не будет. Его главная звезда занята политической кампанией.
Традиционного хоккейного «Матча звезд» в Екатеринбурге в этом году не будет. Один из активных участников благотворительного турнира, «Уральский пельмень» Сергей Исаев сообщил об этом в Instagram.
Отмену мероприятия Исаев связал с политическими активностями Антона Шипулина, капитана одной из команд «Матча звезд». «[Антон Шипулин] сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией!» — рассказал шоумен. Вторая причина фактически вытекает из первой: денег нет. «Найти партнера на такие мероприятия не просто… Деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы!» — написал Сергей Исаев.
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