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Без Шипулина: спонсоры обошли вниманием «Матч звезд»

09:45, 26 Апрель 2019
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Фото: Сергей Исаев / Instagram
В этом году благотворительного хоккейного турнира не будет. Его главная звезда занята политической кампанией.
Традиционного хоккейного «Матча звезд» в Екатеринбурге в этом году не будет. Один из активных участников благотворительного турнира, «Уральский пельмень» Сергей Исаев сообщил об этом в Instagram.

Отмену мероприятия Исаев связал с политическими активностями Антона Шипулина, капитана одной из команд «Матча звезд». «[Антон Шипулин] сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией!» — рассказал шоумен. Вторая причина фактически вытекает из первой: денег нет. «Найти партнера на такие мероприятия не просто… Деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы!» — написал Сергей Исаев.

ЕТВ делал репортаж с «Матча звезд» 2018 года: посмотрите, как это было.
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Дорогие друзья! Нас с @anton_shipulin и @ivanalypov003 часто спрашивают, состится ли в этом году @matchzvezd "Матч Звёзд"? К сожалению, нет..Во-первых, Антон Шипулин сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией! Во-вторых, найти партнера на такие меропииятия не просто...деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы! Поэтому мы всегда открыты для диалога! Если есть компании, которые готовы нас поддержать в Екатеринбурге,Челябинске, мы всегда готовы командой Олимп и @hc.komar участвовать в благотворительных матчах!

Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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