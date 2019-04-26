Баскетбольный УГМК стал 13-кратным чемпионом России

Баскетболистки УГМК в очередной раз — уже 13-й — стали чемпионками России. Финальная серия с курским «Динамо» продолжалась всего три матча. Заключительный поединок закончился со счетом 68:64.

Самой результативной в составе екатеринбургского клуба стала Бриттни Грайнер, набравшая 15 очков. Кейла Макбрайд и Евгения Белякова набрали по 12 очков, у Кортни Вандерслут — 14 очков.



Ранее УГМК в пятый раз выиграл баскетбольную Евролигу. Тогда им противостояли те же соперницы из курского «Динамо»: «лисицы» праздновали сокрушительную победу — 91:67.