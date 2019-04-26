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Баскетбольный УГМК стал 13-кратным чемпионом России

10:05, 26 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба БК УГМК
Екатеринбурженки с легкостью завоевали очередной трофей.

Баскетболистки УГМК в очередной раз — уже 13-й — стали чемпионками России. Финальная серия с курским «Динамо» продолжалась всего три матча. Заключительный поединок закончился со счетом 68:64.

Самой результативной в составе екатеринбургского клуба стала Бриттни Грайнер, набравшая 15 очков. Кейла Макбрайд и Евгения Белякова набрали по 12 очков, у Кортни Вандерслут — 14 очков.

Ранее УГМК в пятый раз выиграл баскетбольную Евролигу. Тогда им противостояли те же соперницы из курского «Динамо»: «лисицы» праздновали сокрушительную победу — 91:67.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, чемпионат россии, победа, баскетбол, БК УГМК
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