Баскетбольный УГМК стал 13-кратным чемпионом России
10:05, 26 Апрель 2019
Екатеринбурженки с легкостью завоевали очередной трофей.
Баскетболистки УГМК в очередной раз — уже 13-й — стали чемпионками России. Финальная серия с курским «Динамо» продолжалась всего три матча. Заключительный поединок закончился со счетом 68:64.
Самой результативной в составе екатеринбургского клуба стала Бриттни Грайнер, набравшая 15 очков. Кейла Макбрайд и Евгения Белякова набрали по 12 очков, у Кортни Вандерслут — 14 очков.
Ранее УГМК в пятый раз выиграл баскетбольную Евролигу. Тогда им противостояли те же соперницы из курского «Динамо»: «лисицы» праздновали сокрушительную победу — 91:67.
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