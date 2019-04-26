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Афиша не для всех: «Другой Оркестр», шоу Авербуха и блюз

07:30, 26 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Проведите выходные вместе с ЕТВ.
Апрель походит к концу, а это значит, что уже на следующей неделе начинаются майские праздники. Шашлычно-озерно-диванное настроение уже захватывает екатеринбуржцев: почему бы не отрепетировать длинные выходные в этот уик-энд?
Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»

Концерт группы Pompeya

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Фото предоставлено организаторами

Группа Pompeya — была создана еще в 2006 году и почти сразу же взлетела на вершины популярности. Они выступали в самых популярных московских клубах и делили сцену с такими известными командами, как Stereophonics и Travis, а через год Pompeya была награждена клубной премией«Золотая Горгулья», лауреатами которой были лучшие российские команды, а также такие зарубежные коллективы, как Stereo MCs и Crystal Castles. В 2013 году их узнала вся страна благодаря синглу Cheenese и альбому Tropical. Группа выступает не только в России, но и за рубежом, где их творчество также имеет просто оглушительный успех!

Что: концерт группы Pompeya
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 26 апреля, 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

«Другой Оркестр» представит свой новый альбом в Екатеринбурге
Лидер коллектива рассказал ЕТВ, почему эта пластика уникальна.

Презентация альбом «Другого Оркестра»

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Фото предоставлено организаторами

«Другой Оркестр» презентует свой первый альбом «Beat! Beat! Drums!» Это своего рода итог восьмилетней деятельности оркестра: за эти годы сыграно было более 25 самых разных программ (от «живого» drum and bass до The Prodigy и Radiohead), музыканты отыграли более 100 концертов как в Екатеринбурге, так и за пределами города. И настал тот день, когда один из самых экспериментальных коллективов земли русской представит екатеринбургской публике собственные треки.

Что: концерт «Другого Оркестра»
Где: ЦК «Урал» (Студенческая, 3)
Когда: 26 апреля, 19:30
Сколько: от 800 рублей, подробнее тут

Рейс из Екатеринбурга в Магадан запустят с 3 июня
Билет в одну сторону будет стоить 17 тысяч рублей.

Шоу с мировыми звездами фигурного катания

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Фото: ekb.icity.life

Уже 15 лет компания Ильи Авербуха — хранитель традиций легендарного советского и российского фигурного катания — дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей превысило пять миллионов человек. в юбилейном шоу поучаствуют все звезды отечественного льда — Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другое.

Что: шоу Ильи Авербуха и мировых звезд фигурного катания
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 27 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

В Екатеринбурге на три дня перекроют улицу Техническую
Коммунальщики будут восстанавливать асфальт после строительства ливневки.

Вечерний блюз

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Фото предоставлено организаторами

На концерте Magical Marginals вас ждут старые и новые песни, драйв и мощная энергетика, ламповые и порой абсурдные беседы о вечном и прекрасном в стиле блюз, фанк, рок-н-ролл. Что может быть лучше воскресного вечера в Центре современной драматургии?

Что: концерт Magical Marginals
Где: ЦСД (Малышева, 145)
Когда: 28 апреля, 19:00
Сколько: от 300 рублей, вся информация тут
Джулия Игнатова ответила критикам ЛГБТ и «Бай-бай, стигмы»
Известная екатеринбургская ведущая рассказала ЕТВ о том, почему считает важной обсуждение темы «Секс

«Комсомольск» в Екатеринбурге

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Фото предоставлено организаторами

На сцену Дома печати выйдут молодые фавориты Пикника «Афиши», которые сочетают в своих ироничных текстах вечные темы с приметами настоящего — событиями, мемами и новостными поводами, кладя строчки на мажорную гитарную поп-музыку с ретропривкусом.

Что: группа «Комсомольск»
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 28 апреля, 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Ремонт трассы Екатеринбург-Челябинск лишил света 1,9 тысячи людей
Строители повредили линию электропередачи.

Международный танцевальный день

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Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances

В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре«Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео. В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.

Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно

В Екатеринбурге ищут волонтеров «Ночи музеев»
Добровольцы смогут бесплатно побывать на любой площадке.

Легендарные песни Державина

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Фото: vk.com/derzhavinandrey


Андрей Державин, звезда прошлых, лет представит яркое, незабываемое шоу в сопровождении легендарной группы«Сталкер». Все его лучшие песни, так горячо любимые публикой«кому за…» и даже молодежью, прозвучат в живом исполнении.

Что: концерт Андрея Державина и группы «Сталкер»
Где: Дворец молодежи (Ленина, 1)
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1 300 рублей, билеты тут
Апрельский онкосубботник в Екатеринбурге посвятят женскому здоровью
Медики расскажут о профилактике рака молочных желез.

Валерий Гергиев в Свердловской филармонии

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Фото предоставлено организаторами

В Свердловской филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева. Комментарии излишни.

Что: концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра
Где: Свердловская филармония (Карла Либкнехта, 38А)
Когда: 30 апреля, 20:00
Сколько: от 2 800 рублей, билеты тут
Монстрантам предложили судиться за центр Екатеринбурга

Борьба за статус беговой столицы России

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Фото предоставлено организаторами

В Екатеринбурге начался активный беговой сезон. В городе готовятся несколько легкоатлетических мероприятий, одно из самых крупных — всероссийский полумарафон «Забег» — пройдет 19 мая 2019 года. Участники смогут выбрать одну из трех взрослых дистанций — на 21, 10 или 5 километров. Еще один маршрут организаторы подготовили для детей — двухкилометровую трассу смогут пробежать юные бегуны вместе с родителями. Результат каждого участника поможет Екатеринбургу в борьбе за звание беговой столицы России.

Что: всероссийский полумарафон «Забег»
Где: Екатеринбург
Когда: 19 мая
Сколько: бесплатно

Свердловские полицейские вышли на поиски детей-наркоманов
Профилактический рейд продлится до 26 апреля.
Увидимся в следующую пятницу!
Афиша не для всех
Каждую пятницу ЕТВ составляет самое субъективное на свете расписание городских тусовок и движух, на которые надо попасть в обязательном порядке.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Афиша не для всех, афиша, концерт, Екатеринбург
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