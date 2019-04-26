Афиша не для всех: «Другой Оркестр», шоу Авербуха и блюз
Концерт группы Pompeya
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы Pompeya
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 26 апреля, 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Презентация альбом «Другого Оркестра»
Фото предоставлено организаторами
«Другой Оркестр» презентует свой первый альбом «Beat! Beat! Drums!» Это своего рода итог восьмилетней деятельности оркестра: за эти годы сыграно было более 25 самых разных программ (от «живого» drum and bass до The Prodigy и Radiohead), музыканты отыграли более 100 концертов как в Екатеринбурге, так и за пределами города. И настал тот день, когда один из самых экспериментальных коллективов земли русской представит екатеринбургской публике собственные треки.
Что: концерт «Другого Оркестра»
Где: ЦК «Урал» (Студенческая, 3)
Когда: 26 апреля, 19:30
Сколько: от 800 рублей, подробнее тут
Шоу с мировыми звездами фигурного катания
Фото: ekb.icity.life
Что: шоу Ильи Авербуха и мировых звезд фигурного катания
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 27 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Вечерний блюз
Фото предоставлено организаторами
Где: ЦСД (Малышева, 145)
Когда: 28 апреля, 19:00
Сколько: от 300 рублей, вся информация тут
«Комсомольск» в Екатеринбурге
Фото предоставлено организаторами
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 28 апреля, 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Международный танцевальный день
Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances
Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно
Легендарные песни Державина
Фото: vk.com/derzhavinandrey
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1 300 рублей, билеты тут
Валерий Гергиев в Свердловской филармонии
Фото предоставлено организаторами
Когда: 30 апреля, 20:00
Сколько: от 2 800 рублей, билеты тут
Борьба за статус беговой столицы России
Фото предоставлено организаторами
Что: всероссийский полумарафон «Забег»
Где: Екатеринбург
Когда: 19 мая
Сколько: бесплатно