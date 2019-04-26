Афиша не для всех: «Другой Оркестр», шоу Авербуха и блюз

Группа Pompeya — была создана еще в 2006 году и почти сразу же взлетела на вершины популярности. Они выступали в самых популярных московских клубах и делили сцену с такими известными командами , как Stereophonics и Travis, а через год Pompeya была награждена клубной премией«Золотая Горгулья», лауреатами которой были лучшие российские команды , а также такие зарубежные коллективы , как Stereo MCs и Crystal Castles. В 2013 году их узнала вся страна благодаря синглу Cheenese и альбому Tropical. Группа выступает не только в России , но и за рубежом , где их творчество также имеет просто оглушительный успех!





Что: концерт группы Pompeya

Где: Дом печати (Ленина, 49)

Когда: 26 апреля, 20:00

Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

