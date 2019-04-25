«Вело-город» рассказал, кто разрешил перекрыть Екатеринбург для парада

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В пресс-службе « Вело-города» рассказали , что идея провести масштабный велопарад в центре города с перекрытием дорог появилась давно. Только пробег не согласовывали в администрации Екатеринбурга. Но после того , как команда серого дома сменилась после выборов ( в сентябре 2018 года), сообществу удалось договориться о мероприятии.

В Екатеринбурге впервые пройдет велопарад с перекрытием дорог. Ради любителей двухколесного транспорта перекроют проспект Ленина от площади Кирова до Московской 19 маяв воскресенье. Мероприятие организует сообществоВело-город», которое известно своими акциями для велосипедистов и лоббированием интересов велосообщества.