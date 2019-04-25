«Вело-город» рассказал, кто разрешил перекрыть Екатеринбург для парада
13:21, 25 Апрель 2019
Организаторы ожидают до пяти тысяч участников.
В Екатеринбурге впервые пройдет велопарад с перекрытием дорог. Ради любителей двухколесного транспорта перекроют проспект Ленина от площади Кирова до Московской 19 мая, в воскресенье. Мероприятие организует сообщество «Вело-город», которое известно своими акциями для велосипедистов и лоббированием интересов велосообщества.
В пресс-службе «Вело-города» рассказали, что идея провести масштабный велопарад в центре города с перекрытием дорог появилась давно. Только пробег не согласовывали в администрации Екатеринбурга. Но после того, как команда серого дома сменилась после выборов (в сентябре 2018 года), сообществу удалось договориться о мероприятии.
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Изначально «Вело-город» хотел провести парад 18 мая, но 19 мая также были запланированы другие мероприятия в центре города с перекрытием, поэтому организаторам предложили перенести проезд на день. Они согласились.
Ради велопарада проспект Ленина перекроют с 11:30 до 13:00. Сбор участников будет на площади Кирова с 11:00. Участников попросили надеть яркие костюмы и взять с собой музыкальные колонки, потому что велопарад — это, в первую очередь, шоу. Также организаторы строго предупредили, что не допустят никого с флагами любых политических партий и пьяных людей.
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