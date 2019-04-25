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Участники «Карт-бланша» начнут фестиваль с выставки в Москве

08:15, 25 Апрель 2019
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Фото: vk.com/cbfest
На встрече будет работать маркет, в котором гости смогут приобрести авторские вещи. Вырученные деньги пойдут на екатеринбургское мероприятие.

Второй сезон партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» будет еще круче первого. Перед самим мероприятием, которое запланировано на июль, участники из Екатеринбурга отправятся на выставку в Москву. Она пройдет 11–12 мая в пространстве FIND OUT| Re: flex в Товарищеском переулке, 4/5 и соберет 30 уличных творцов. Вход будет платным — 500 рублей. Среди участников посетители увидят организатора фестиваля Славу ПТРК и Овсяна, который в марте украсил город сентиментальными табличками. Полный список художников вы можете посмотреть здесь.

На выставке будет работать маркет, в котором гости мероприятия смогут купить авторские вещи, принты, стикеры от художников. Вырученные деньги пойдут не в карман организаторам, а на «Карт-бланш» в Екатеринбурге, сообщил журналисту ЕТВ Слава ПТРК.

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Все добрые люди могут купить работы художников и тем самым поддержать фестиваль. Поиском спонсоров мы не занимаемся.

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Партизанский фестиваль состоится в июле. В начале или в конце месяца — неизвестно. Как прошел «Карт-бланш» в 2018 году, смотрите по ссылке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, стрит-арт, граффити, уличное искусство, фестиваль, Карт Бланш, Москва, художники
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