Участники «Карт-бланша» начнут фестиваль с выставки в Москве

Второй сезон партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» будет еще круче первого. Перед самим мероприятием, которое запланировано на июль, участники из Екатеринбурга отправятся на выставку в Москву. Она пройдет 11–12 мая в пространстве FIND OUT| Re: flex в Товарищеском переулке, 4/5 и соберет 30 уличных творцов. Вход будет платным — 500 рублей. Среди участников посетители увидят организатора фестиваля Славу ПТРК и Овсяна, который в марте украсил город сентиментальными табличками. Полный список художников вы можете посмотреть здесь.

На выставке будет работать маркет, в котором гости мероприятия смогут купить авторские вещи, принты, стикеры от художников. Вырученные деньги пойдут не в карман организаторам, а на «Карт-бланш» в Екатеринбурге, сообщил журналисту ЕТВ Слава ПТРК.