МХК «Автомобилиста» упустила Кубок Харламова в матче с «Локо»

Младшая хоккейная команда «Автомобилиста» осталась без Кубка Харламова после игры с «Локо» на арене КРК «Уралец». Судьбу награды решил один «золотой» гол, который соперники забили на 24 минуте. Поэтому младшие хоккеисты «Автомобилиста» стали серебряными призерами. Это лучший результат за всю историю клуба. Ценным игроком Кубка Харламова признали Владимира Галкина. Он отразил 292 шайбы в финальной серии.

«Парни красавцы! Они лучшие, они лучшие! Если бы у соперника не было такой поддержки из КХЛ, неизвестно какой бы был результат. Они прошли СКА, они прошли Уфу, они прошли сильные команды, эти парни лучшие», — прокомментировал поражение главный тренер МХК «Авто» Виталий Соловьев.

Напомним, достойный результат в этом сезоне показали и старшие игроки. Команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Но не выстояв перед «Салаватом Юлаевым», игроки потеряли шанс получить награду. Чего не хватило «Автомобилисту», ЕТВ разбирался ранее.