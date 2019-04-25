«Другой Оркестр» представит свой новый альбом в Екатеринбурге

По мнению Жемчужникова, больше таких групп, как «Другой Оркестр», в России нет. «Подобного оркестра нет нигде, ни в одном городе нашей планете», — говорит лидер «Другого Оркестра».

В тренде сейчас рэп-музыка, и в альбоме екатеринбургской группы также есть элементы этого жанра. «Какие-то ритмические находки тоже используем», — уточнил Александр Жемчужников. В будущем «Другой Оркестр» добавит в свои треки больше вокала, а сразу после премьерного концерта коллектив планирует отдохнуть. «Очень напряженный график выдался, лично для меня. Это завершение некого этапа», — заключает создатель «Другого Оркестра».

ЕТВ неоднократно посвящал материалы группе «Другой Оркестр». Про Александра Жемчужникова мы рассказывали в цикле «Свердчеловек».