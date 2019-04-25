Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Другой Оркестр» представит свой новый альбом в Екатеринбурге

19:00, 25 Апрель 2019
f3a15f3e85776c185ec2c6fb34fe6f5af9d24eb598e3533e11pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Фото: «Другой оркестр»
Лидер коллектива рассказал ЕТВ, почему эта пластика уникальна.

Группа «Другой Оркестр» презентует свой первый альбом Beat! Beat! Drums! в Екатеринбурге. Премьера пройдет 25 апреля в ЦК «Урал». Лидер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников рассказал ЕТВ, что на пластинке будут только авторские треки коллектива.

Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
Исключительно наше творчество. Никаких каверов, никакой чужой музыки. Альбом также отличается стилевым многообразием — от русского духовного стиха до Drum and Bass. А оркестр — как фундамент.
Александр Жемчужников
композитор

По мнению Жемчужникова, больше таких групп, как «Другой Оркестр», в России нет. «Подобного оркестра нет нигде, ни в одном городе нашей планете», — говорит лидер «Другого Оркестра».

В тренде сейчас рэп-музыка, и в альбоме екатеринбургской группы также есть элементы этого жанра. «Какие-то ритмические находки тоже используем», — уточнил Александр Жемчужников. В будущем «Другой Оркестр» добавит в свои треки больше вокала, а сразу после премьерного концерта коллектив планирует отдохнуть. «Очень напряженный график выдался, лично для меня. Это завершение некого этапа», — заключает создатель «Другого Оркестра».

ЕТВ неоднократно посвящал материалы группе «Другой Оркестр». Про Александра Жемчужникова мы рассказывали в цикле «Свердчеловек».

Рейс из Екатеринбурга в Магадан запустят с 3 июня
Билет в одну сторону будет стоить 17 тысяч рублей.
Музыка на ЕТВ. Другой оркестр: Depeche Mode, Massive Attack, Muse

Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Другой Оркестр» представит свой новый альбом в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Другой оркестр
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.