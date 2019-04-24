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Монстрантам предложили судиться за центр Екатеринбурга

10:36, 24 Апрель 2019
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Фото: из сообщества «Монстрация-2016 в Екатеринбурге»
Семен Чирков решил сделать все, чтобы акция прошла 1 мая.

Организация «Апология протеста» предложила оказать юридическую помощь при согласовании Монстрации в российских городах. Активисты решили, что мероприятие является культурно-массовой акцией, о которой не стоит даже уведомлять чиновников, заявили они в своем телеграмм-канале. В Екатеринбурге абсурдистское шествие снова не разрешили проводить в центре города, как это было в 2016 году. Министерство общественной безопасности обосновало это тем, что акция не имеет отношения к празднику весны и труда и может помешать участникам парада.

Организатор акции, журналист ЕТВ Семен Чирков, принял условия и согласился пройти с веселыми лозунгами по Вторчермету. Мероприятие не будет пересекаться с шествием трудящихся даже по времени. Монстрация начнется в 14:00 от дома № 5 по улицу Сухоложской. Судиться с властями Семен Чирков не собирается, чтобы не сдвинуть сроки акции.

«Спасибо за обещание юридической помощи. Но я не могу ее принять. Потому что судиться не стану. Уверен, что подай я иск, то с поддержкой профессионалов выиграю его, получу право пройтись Монстрацией по центру Екатеринбурга. Но проблема в том, что судебный процесс не успеет завершиться к 1 мая. А организовывать шествие в другие даты я не хочу и не могу. Это будет все что угодно, но не Монстрация. Потому что Монстрация может быть только на первомай», — рассказал Семен Чирков.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, монстрация, акция, шествие, шутка
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