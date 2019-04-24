Монстрантам предложили судиться за центр Екатеринбурга

Организация «Апология протеста» предложила оказать юридическую помощь при согласовании Монстрации в российских городах. Активисты решили, что мероприятие является культурно-массовой акцией, о которой не стоит даже уведомлять чиновников, заявили они в своем телеграмм-канале. В Екатеринбурге абсурдистское шествие снова не разрешили проводить в центре города, как это было в 2016 году. Министерство общественной безопасности обосновало это тем, что акция не имеет отношения к празднику весны и труда и может помешать участникам парада.

Организатор акции , журналист ЕТВ Семен Чирков , принял условия и согласился пройти с веселыми лозунгами по Вторчермету. Мероприятие не будет пересекаться с шествием трудящихся даже по времени. Монстрация начнется в 14:00 от дома № 5 по улицу Сухоложской. Судиться с властями Семен Чирков не собирается , чтобы не сдвинуть сроки акции.



