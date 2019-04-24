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«Автомобилист» продлил контракты с двумя лидерами

18:30, 24 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Вячеслав Литовченко и Денис Бодров будут защищать цвета екатеринбуржцев еще два года.
Хоккейный «Автомобилист» подписал новые контракты с нападающим Вячеславом Литовченко и защитником Денисом Бодровым. Игроки будут защищать цвета екатеринбургского клуба еще два года.

В прошедшем сезоне Денис Бодров стал одним из ведущих защитников «Автомобилиста»: сыграл 55 матчей — и набрал 15 очков, став самым полезным среди защитников клуба (+23). Вячеслав Литовченко стал лидером среди нападающих «Автомобилиста» по количеству заблокированных бросков — 70.

ЕТВ проанализировал самый успешный сезон «Автомобилиста» и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха. На прошлой неделе руководители клуба — Андрей Козицын и Максим Рябков — провели итоговую пресс-конференцию и рассказали о планах на будущее.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, хоккей, ХК Автомобилист
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