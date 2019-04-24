«Автомобилист» продлил контракты с двумя лидерами

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В прошедшем сезоне Денис Бодров стал одним из ведущих защитников « Автомобилиста»: сыграл 55 матчей — и набрал 15 очков , став самым полезным среди защитников клуба ( +23). Вячеслав Литовченко стал лидером среди нападающих « Автомобилиста» по количеству заблокированных бросков — 70.

« Автомобилиста» и понял , чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха. На прошлой неделе руководители клуба — Андрей Козицын и Максим Рябков — ЕТВ проанализировал самый успешный сезонАвтомобилиста» и понялчего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха. На прошлой неделе руководители клуба — Андрей Козицын и Максим Рябков — провели итоговую пресс-конференцию и рассказали о планах на будущее.

ХоккейныйАвтомобилист» подписал новые контракты с нападающим Вячеславом Литовченко и защитником Денисом Бодровым. Игроки будут защищать цвета екатеринбургского клуба еще два года.