«Автомобилист» продлил контракты с двумя лидерами
18:30, 24 Апрель 2019
Вячеслав Литовченко и Денис Бодров будут защищать цвета екатеринбуржцев еще два года.
Хоккейный «Автомобилист» подписал новые контракты с нападающим Вячеславом Литовченко и защитником Денисом Бодровым. Игроки будут защищать цвета екатеринбургского клуба еще два года.
В прошедшем сезоне Денис Бодров стал одним из ведущих защитников «Автомобилиста»: сыграл 55 матчей — и набрал 15 очков, став самым полезным среди защитников клуба (+23). Вячеслав Литовченко стал лидером среди нападающих «Автомобилиста» по количеству заблокированных бросков — 70.
ЕТВ проанализировал самый успешный сезон «Автомобилиста» и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха. На прошлой неделе руководители клуба — Андрей Козицын и Максим Рябков — провели итоговую пресс-конференцию и рассказали о планах на будущее.
Война за Зеленую рощу
Каким будет центральный парк Екатеринбурга и почему благоустройство может его убить.
Новое и интересное
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Команды для народа
Городские истории
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.