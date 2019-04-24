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Арина Охлопкова взялась за съемки клипа для фронтмена группы «Чайф»

10:06, 24 Апрель 2019
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Фото: Арина Охлопкова в Facebook
Дочь свердловского прокурора выложила в соцсети видео со съемочной площадки, где она руководит процессом.

Дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова начала снимать клип для фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина. Охлопкова выложила в Instagram сторис, в котором показала, как она руководит процессом. Кроме Владимира Шахрина в съемках задействованы актеры Виктор Сухоруков. Владимир Машков, Михаил Ефремов, Денис Никифоров и Филипп Гизовский.

В одном из эпизодов лидер группы «Чайф» исполняет вместе с Денисом Никифоровым песню «Палуба». В это время рядом с ними стоит Филипп Гизовский, который снимает себя и певцов на телефон. Кроме того, в клипе будет момент, когда Гизовский говорит Никифорову: «Приветствую, меня зовут Филипп, Филя, ну, как хотите… Я недавно приехал из Монреаля. У меня к вам просто уникальное предложение». Мимо Никифорова проходит Шахрин и роняет фразу: «А я тебе говорил, это тот парень, от которого пахнет успехом».

Ролик снимают специально для социальных сетей. Цель создателей — набрать миллион просмотров. В Екатеринбурге пройдут не все съемки, часть из них состоится в Москве.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Чайф, клип, съемки , музыка, Владимир Шахрин
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