Арина Охлопкова взялась за съемки клипа для фронтмена группы «Чайф»

Дочь свердловского прокурора Арина Охлопкова начала снимать клип для фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина. Охлопкова выложила в Instagram сторис, в котором показала, как она руководит процессом. Кроме Владимира Шахрина в съемках задействованы актеры Виктор Сухоруков. Владимир Машков, Михаил Ефремов, Денис Никифоров и Филипп Гизовский.

В одном из эпизодов лидер группы «Чайф» исполняет вместе с Денисом Никифоровым песню «Палуба». В это время рядом с ними стоит Филипп Гизовский, который снимает себя и певцов на телефон. Кроме того, в клипе будет момент, когда Гизовский говорит Никифорову: «Приветствую, меня зовут Филипп, Филя, ну, как хотите… Я недавно приехал из Монреаля. У меня к вам просто уникальное предложение». Мимо Никифорова проходит Шахрин и роняет фразу: «А я тебе говорил, это тот парень, от которого пахнет успехом».

Ролик снимают специально для социальных сетей. Цель создателей — набрать миллион просмотров. В Екатеринбурге пройдут не все съемки, часть из них состоится в Москве.