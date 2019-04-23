«Точно будет»: свердловские власти решили судьбу Ural Music Night
15:41, 23 Апрель 2019
Правительство поможет фестивалю с партнерами и спонсорами.
Ural Music Night в Екатеринбурге точно состоится. Ранее организаторы рассказывали о проблемах с финансированием фестиваля. Сегодня прошло первое оргсобрание, на котором замгубернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что «обсуждение важности и значимости Ural Music Night бессмысленно. Это факт, очевидный всем». Правительство поможет организаторам с поиском новых партнеров и организаторов.
Директор фестиваля Евгений Горенбург представил 73 площадки, расписание которых уже сверстано, и полностью сформированный лайнап. Больше всего на собрании говорили о движении транспорта во время Ural Music Night: решено, что ГАИ будет перекрывать определенные участки дорог. График движения появится к 20 числам июня. В ближайшие недели организаторы начнут объявлять хедлайнером, рассказали ЕТВ в пресс-службе фестиваля.
Предполагается, что в 2019 году UMN впервые задействует«Екатеринбург Арену» в качестве своей площадки — там пройдет концерт хедлайнера, группы Little Big. Оргкомитет сумел получить на фестиваль большой президентский грант, 24 миллиона рублей.
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