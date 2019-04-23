«Точно будет»: свердловские власти решили судьбу Ural Music Night

, на котором замгубернатор Свердловской области Павел Креков заявил , что « обсуждение важности и значимости Ural Music Night бессмысленно. Это факт , очевидный всем». Правительство поможет организаторам с поиском новых партнеров и организаторов. Ural Music Night в Екатеринбурге точно состоится. Ранее организаторы рассказывали о проблемах с финансированием фестиваля. Сегодня прошло первое оргсобраниена котором замгубернатор Свердловской области Павел Креков заявилчто. Правительство поможет организаторам с поиском новых партнеров и организаторов.





Директор фестиваля Евгений Горенбург представил 73 площадки , расписание которых уже сверстано , и полностью сформированный лайнап. Больше всего на собрании говорили о движении транспорта во время Ural Music Night: решено , что ГАИ будет перекрывать определенные участки дорог. График движения появится к 20 числам июня. В ближайшие недели организаторы начнут объявлять хедлайнером , рассказали ЕТВ в пресс-службе фестиваля.



