Баскетболистки УГМК выиграли два матча финальной серии с «Динамо»

Баскетболистки УГМК выиграли два матча финальной серии плей-офф чемпионата России с курским «Динамо». Последняя встреча, которая состоялась вчера, 22 апреля, на домашнем паркете, завершилась со счетом 64:51. «Лисицы» завладели инициативой во втором отрезке игры. Они нагружали своих центровых, страховали друг друга и в итоге победили.

Лучшей в матче стала центровая УГМК Эмма Меессеман. У нее 21 очко и семь подборов. Эффективней остальных оказалась Кейла МакБрайд. У нее 18 очков, шесть передач и столько же подборов, пять перехватов. Дабл-даблом отличилась Бриттни Грайнер — 14 очков и 11 подборов.