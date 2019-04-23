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Баскетболистки УГМК выиграли два матча финальной серии с «Динамо»

08:50, 23 Апрель 2019
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Фото: БК УГМК
В последней игре «лисицы» обошли соперниц на 13 очков.

Баскетболистки УГМК выиграли два матча финальной серии плей-офф чемпионата России с курским «Динамо». Последняя встреча, которая состоялась вчера, 22 апреля, на домашнем паркете, завершилась со счетом 64:51. «Лисицы» завладели инициативой во втором отрезке игры. Они нагружали своих центровых, страховали друг друга и в итоге победили.

Лучшей в матче стала центровая УГМК Эмма Меессеман. У нее 21 очко и семь подборов. Эффективней остальных оказалась Кейла МакБрайд. У нее 18 очков, шесть передач и столько же подборов, пять перехватов. Дабл-даблом отличилась Бриттни Грайнер — 14 очков и 11 подборов.

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«Мы довольны тем, что мы выиграли. Но это очень нелегко побеждать в каждом матче. На данный момент это уже великолепный сезон, мы завоевали много титулов. Выиграли Кубок УГМК, Суперкубок Европы, Кубок России, Евролигу. И мы продолжаем бороться в каждом матче. Да, сегодня мы сыграли не самую красивую игру, но я доволен тем, что мы боролись за каждый мяч, и игроки показали великолепную защиту», — прокомментировал матч главный тренер БК УГМК Мигель Мендес.

Финальная серия до трех побед продолжится в Курске в четверг, 25 апреля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, чемпионат россии, спорт, баскетбол, БК УГМК, Екатеринбург
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