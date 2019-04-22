Волейболистки «Уралочки» снова выиграли молодежный чемпионат России
08:46, 22 Апрель 2019
Екатеринбурженки выиграли пять финальных матчей из пяти.
Волейболистки «Уралочки» снова доказали, что они лучшие среди молодежных команд России: накануне, 21 апреля, девушки выиграли чемпионат. Екатеринбургская команда заняла первое место уже на предварительном этапе, проиграв только один из 22 матчей.
Финальная серия молодежного чемпионата России прошла в Екатеринбурге. В ДИВСе, на домашней арене, «Уралочка» выиграла все пять матчей из пяти. И даже разгромила соперниц, которые на предварительном этапе забрали одну победу, — команду «Подмосковье».
Финальная серия молодежного чемпионата России прошла в Екатеринбурге. В ДИВСе, на домашней арене, «Уралочка» выиграла все пять матчей из пяти. И даже разгромила соперниц, которые на предварительном этапе забрали одну победу, — команду «Подмосковье».
«Мы победили. Команда — молодец. Поставленную задачу — выиграть молодежное первенство — мы выполнили. Команда показала себя с лучшей стороны и на финальном этапе в Челябинске, и здесь, в Екатеринбурге. Самый ценный игрок — Диана Балай — она имела большое значение для команды, как в психологическом, так и в игровом плане», — поделился эмоциями тренер молодежки «Уралочки» Андрей Подкопаев.
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