Волейболистки «Уралочки» снова выиграли молодежный чемпионат России

«

,

,

,

,



Финальная серия молодежного чемпионата России прошла в Екатеринбурге. В ДИВСе , на домашней арене, « Уралочка» выиграла все пять матчей из пяти. И даже разгромила соперниц , которые на предварительном этапе забрали одну победу, — команду « Подмосковье».





« Мы победили. Команда — молодец. Поставленную задачу — выиграть молодежное первенство — мы выполнили. Команда показала себя с лучшей стороны и на финальном этапе в Челябинске , и здесь , в Екатеринбурге. Самый ценный игрок — Диана Балай — она имела большое значение для команды , как в психологическом , так и в игровом плане», — поделился эмоциями тренер молодежки « Уралочки» Андрей Подкопаев.



ВолейболисткиУралочки» снова доказаличто они лучшие среди молодежных команд России: накануне21 апрелядевушки выиграли чемпионат. Екатеринбургская команда заняла первое место уже на предварительном этапепроиграв только один из 22 матчей.