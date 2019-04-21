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«Уралочка» выбыла из борьбы за чемпионство

10:32, 21 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба «Уралочки»
Свердловчанки поборются за третье место с казанским «Динамо».

Волейбольная «Уралочка-НТМК» вылетела из полуфинала чемпионата России. В решающем матче серии с «Динамо» в столице сильнее оказались москвички: они расправились со свердловчанками в трех партиях — 25:21, 25:23, 25:20.

Первые два матча полуфинальной серии получились напряженными: первую очную встречу с трудом выиграла «Уралочка», во второй тоже лидировала — но все-таки уступила. Вчерашняя игра выдалась для свердловчанок все-таки неудачной: гостьи не взяли ни одного сета, хоть и сопротивлялись в каждой из партий.

Теперь «Уралочка» продолжит борьбу за бронзовые медали и сыграет с казанским «Динамо». Первые два матча пройдут на выезде 25 и 26 апреля. Затем серия, которая будет идти уже до трех побед, переедет в Нижний Тагил. 30 апреля «Уралочка» примет «Динамо» на уральской земле. Четвертый матч (если он потребуется) также пройдет в Нижнем Тагиле уже на следующий день, 1 мая.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, волейбол, Свердловская область , Уралочка
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