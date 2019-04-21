«Урал» обыграл «Рубин», забив самый быстрый гол сезона на 12 секунде
20:42, 21 Апрель 2019
Полузащитник Андрей Егорычев зряче послал мяч в сетку в начале матча. Но победитель был неизвестен до самого конца.
Екатеринбургский «Урал» отпраздновал важнейшую победу в чемпионате России по футболу. Оранжево-черные дома переиграли казанский «Рубин» со счетом 2:1. Это уже третья победа на «Екатеринбург Арене» кряду, включая игры с «Арсеналом» и «Енисеем».
Не успели болельщики занять места на трибунах, а более теплолюбивые — на диванах, как полузащитник «Урала» Андрей Егорычев вколотил мяч в левую девятку. Шла 12 секунда встречи. Скорее всего, уральцы забили самый быстрый гол в своей истории. На веку российского футбола случались и более скорые взятия ворот: рекорд из 1999 года принадлежит футболисту «Шинника» Алексею Бычкову, который отличился на 10 секунде. Во всяком случае, в нынешнем сезоне РПЛ быстрее еще не забивали.
На волне счастья екатеринбуржцы пропустили ответный гол — уже на 4 минуте. Далее игра вошла в привычное русло. В общем, «Урал» смотрелся интереснее, но «Рубин» периодически огрызался.
Ближе к концу встречи у болельщиков появилась досада: неужели все главные события уместились в первые четыре минуты? Эти настроения разбил лидер «Урала» Эрик Бикфалви, вышедший на замену Петрусу Бумалю. Румын эффектно подставил голову после подачи углового и вонзил мяч в сетку. Мяч Бикфалви стал победным. За непростой игрой «Урала» наблюдали 12 тысяч человек.
Благодаря этой виктории «Урал» набрал 30 очков и поднялся на 11 место в турнирной таблице. Следующая игра пройдет уже 25 апреля в Самаре, с местными «Крыльями Советов».
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