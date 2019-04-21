«Урал» обыграл «Рубин», забив самый быстрый гол сезона на 12 секунде

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Не успели болельщики занять места на трибунах , а более теплолюбивые — на диванах , как полузащитник « Урала» Андрей Егорычев вколотил мяч в левую девятку. Шла 12 секунда встречи. Скорее всего , уральцы забили самый быстрый гол в своей истории. На веку российского футбола случались и более скорые взятия ворот: рекорд из 1999 года принадлежит футболисту « Шинника» Алексею Бычкову , который отличился на 10 секунде. Во всяком случае , в нынешнем сезоне РПЛ быстрее еще не забивали.





ЕкатеринбургскийУрал» отпраздновал важнейшую победу в чемпионате России по футболу. Оранжево-черные дома переиграли казанскийРубин» со счетом 2:1. Это уже третья победа наЕкатеринбург Арене» крядувключая игры сАрсеналом» иЕнисеем».