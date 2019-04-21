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Екатеринбурженка прошла в третий раунд шоу «Песни» благодаря Басте

14:56, 21 Апрель 2019
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Скриншот
Stasya не понравилась Тимати.

Екатеринбурженка прошла в третий тур шоу «Песни» на телеканале ТНТ. 21-летняя Stasya исполнила трек собственного сочинения «Здравствуй, море». Тимати выступление не понравилось. Басте сначала тоже, но позже он все-таки решил сохранить екатеринбурженку на проекте.

Stasya участвовала в этапе отборов, где выступали 125 человек. Их разделили на пятерки, каждому нужно было исполнить авторскую песню. На это давалась минута

«Харон, я твоя!»
ПЕСНИ, 1 отбор

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, шоу Песни, Екатеринбург
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