Екатеринбурженка прошла в третий раунд шоу «Песни» благодаря Басте

Екатеринбурженка прошла в третий тур шоу «Песни» на телеканале ТНТ. 21-летняя Stasya исполнила трек собственного сочинения «Здравствуй, море». Тимати выступление не понравилось. Басте сначала тоже, но позже он все-таки решил сохранить екатеринбурженку на проекте.

Stasya участвовала в этапе отборов, где выступали 125 человек. Их разделили на пятерки, каждому нужно было исполнить авторскую песню. На это давалась минута