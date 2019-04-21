Екатеринбурженка прошла в третий раунд шоу «Песни» благодаря Басте
14:56, 21 Апрель 2019
Stasya не понравилась Тимати.
Екатеринбурженка прошла в третий тур шоу «Песни» на телеканале ТНТ. 21-летняя Stasya исполнила трек собственного сочинения «Здравствуй, море». Тимати выступление не понравилось. Басте сначала тоже, но позже он все-таки решил сохранить екатеринбурженку на проекте.
Stasya участвовала в этапе отборов, где выступали 125 человек. Их разделили на пятерки, каждому нужно было исполнить авторскую песню. На это давалась минута
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