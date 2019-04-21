Баскетбольный УГМК сделал первый шаг к победе в чемпионате России
10:43, 21 Апрель 2019
Курское «Динамо» повержено со счетом 78:66.
Баскетбольный УГМК одержал первую победу в финальной серии чемпионата России. Матч с курским «Динамо», проходивший в Екатеринбурге, завершился со счетом 78:66.
Меньше недели назад соперники встречались на венгерском паркете в финале Евролиги, где убедительную победу отпраздновал УГМК, взяв пятый по счету в своей истории кубок Евролиги. В этом раз борьба получилась более упорной. Определяющей в матче стала вторая четверть, которую УГМК выиграл с разницей в 10 очков — 23:13.
В составе екатеринбургской команды сразу пять игроков отметились двузначными показателями результативности. Кейла МакБрайд и Бриттни Грайнер набрали по 16 очков. Совсем немного до дабл-дабла не хватило Марии Вадеевой — 12 очков, 9 подборов и 4 передачи. На счету Кортни Вандерслут — 14 очков и 7 передач, у Эммы Меессеман — 13 очков.
Вторая финальная игра серии состоится в понедельник, 22 апреля в ДИВСе. Начало в 19:00.
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