В Екатеринбург приедет кубок Евролиги

Екатеринбуржцам покажут кубок Евролиги, который завоевали баскетболистки УГМК. Трофей выставят в ДИВСе на Олимпийской набережной, 3 завтра, 20 апреля. Разглядеть кубок смогут болельщики, которые придут на домашние матчи екатеринбургского клуба финальной серии игр плей-офф чемпиона России 20 и 22 апреля, сообщили ЕТВ в пресс-службе БК УГМК.

Кроме того, 22 апреля с 17:30 до 18:20 на арене ДИВСа состоится автограф-сессия с игроками БК УГМК. После того, как жители уральской столицы посмотрят на кубок Евролиги, трофей отвезут во Дворец спорта баскетбольного клуба, который находится в Верхней Пышме.

Напомним, кубок Евролиги екатеринбурженки получили в пятый раз. В воскресенье, 14 апреля, девушки обыграли курское «Динамо» и доказали, что они лучшие в баскетболе. Лучшим игроком «Финала четырех» стала центровая УГМК Бриттни Грайнер.