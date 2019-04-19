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В Екатеринбург приедет кубок Евролиги

12:45, 19 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба БК УГМК
Сфотографироваться с трофеем баскетболисток УГМК можно будет завтра, 20 апреля, в ДИВСе.

Екатеринбуржцам покажут кубок Евролиги, который завоевали баскетболистки УГМК. Трофей выставят в ДИВСе на Олимпийской набережной, 3 завтра, 20 апреля. Разглядеть кубок смогут болельщики, которые придут на домашние матчи екатеринбургского клуба финальной серии игр плей-офф чемпиона России 20 и 22 апреля, сообщили ЕТВ в пресс-службе БК УГМК.

Кроме того, 22 апреля с 17:30 до 18:20 на арене ДИВСа состоится автограф-сессия с игроками БК УГМК. После того, как жители уральской столицы посмотрят на кубок Евролиги, трофей отвезут во Дворец спорта баскетбольного клуба, который находится в Верхней Пышме.

Напомним, кубок Евролиги екатеринбурженки получили в пятый раз. В воскресенье, 14 апреля, девушки обыграли курское «Динамо» и доказали, что они лучшие в баскетболе. Лучшим игроком «Финала четырех» стала центровая УГМК Бриттни Грайнер.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, кубок Евролиги, спорт, баскетбол, БК УГМК
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