Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В Екатеринбург привезут корону за миллиард рублей

17:01, 19 Апрель 2019
korona-1556x778.jpg
Фото: галерея «Главный проспект»
Копию реликвии покажут в галерее «Главный проспект».

Копию короны Российской империи впервые покажут в Екатеринбурге. Реплика, которую презентуют в галерее «Главный проспект», стоит миллиард рублей.

Изделие максимально похоже на оригинал, который использовали несколько веков все российские монархи, начиная с Екатерины Великой. На короне есть 11 тысяч бриллиантов, она весит 1928 карата. Держать корону в Екатеринбурге будут в отдельной комнате с охраной. Выставка пройдет с 26 по 28 апреля.

По пути на дачу
ЕТВ выясняет, по каким дорогам вам придется добираться к шашлыкам, кто решает, какие улицы чинить в
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбург привезут корону за миллиард рублей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, корона Российской империи, корона, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Юлия на лабутенах Топольницкая
24 апреля в 19:30
С
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.