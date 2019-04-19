В Екатеринбург привезут корону за миллиард рублей
17:01, 19 Апрель 2019
Копию реликвии покажут в галерее «Главный проспект».
Копию короны Российской империи впервые покажут в Екатеринбурге. Реплика, которую презентуют в галерее «Главный проспект», стоит миллиард рублей.
Изделие максимально похоже на оригинал, который использовали несколько веков все российские монархи, начиная с Екатерины Великой. На короне есть 11 тысяч бриллиантов, она весит 1928 карата. Держать корону в Екатеринбурге будут в отдельной комнате с охраной. Выставка пройдет с 26 по 28 апреля.
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