На матче «Урала» против «Рубина» ожидают до 15 тысяч болельщиков
15:53, 19 Апрель 2019
Встречу откроет космонавт Сергей Прокопьев.
Футбольный «Урал» 21 апреля примет казанский «Рубин» в Екатеринбурге. На матче снова не ждут аншлага. «По посещаемости сопоставимо с «Енисеем“», — рассказали ЕТВ в пресс-службе «Урала». За игрой с красноярским клубом на «Екатеринбург Арене» наблюдали 11 тысяч человек. Впрочем, в «Урале» добавили, что все-таки надеются на 12-15 тысяч.
Матч «Урал» — «Рубин» откроет космонавт Сергей Прокопьев: он нанесет символический удар по мячу. Кроме того, до игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта.
В турнирной таблице «Урал» с 27 очками идет на 12 месте. В случае победы подопечные Дмитрия Парфенова догонят «Рубин». Встреча начнется в 18:30.
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