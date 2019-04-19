На матче «Урала» против «Рубина» ожидают до 15 тысяч болельщиков

Футбольный « Урал» 21 апреля примет казанский « Рубин» в Екатеринбурге. На матче снова не ждут аншлага. « По посещаемости сопоставимо с « Енисеем“», — рассказали ЕТВ в пресс-службе « Урала». За игрой с красноярским клубом на « Екатеринбург Арене» наблюдали 11 тысяч человек. Впрочем , в « Урале» добавили , что все-таки надеются на 12-15 тысяч.



« Урал» — « Рубин» , до игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта. МатчУрал» —Рубин» откроет космонавт Сергей Прокопьев: он нанесет символический удар по мячу. Кроме тогодо игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта.

В турнирной таблице « Урал» с 27 очками идет на 12 месте. В случае победы подопечные Дмитрия Парфенова догонят « Рубин». Встреча начнется в 18:30.