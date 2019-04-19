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Дэн Секстон остается в «Автомобилисте» еще на один сезон

08:05, 19 Апрель 2019
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Фото: hc-avto.ru
Контракт с нападающим из США продлен на год.

Дэн Секстон стал первым, кто усилил «Автомобилист» год назад. Нападающий из США в 70-ти матчах самого успешного для екатеринбургского клуба сезона 2018/2019, набрал 61 очко (27+34) очко. Восемь из них (2+6) — в играх Кубка Гагарина.

В матчах плей-офф Секстон стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» и продемонстрировал лучший среди форвардов показатель полезности +23.

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Показатели до успешного сезона в «Автомобилисте»

Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Секстон начинал хоккейную карьеру в родном городе Эппл-Велли, а уже в 2007 году стал чемпионом юниорской лиги USHL в составе клуба Sioux Falls Stampede. В 2009 году форвард дебютировал в НХЛ за Anaheim Ducks. Всего в НХЛ Секстон сыграл 89 матчей, в которых набрал 32 (13+19) очка.

Переехав в Европу, Секстон выступал за за финский TPS. Затем заключил контракт с «Нефтехимиком», где спустя пять лет стал лучшим бомбардиром. На чемпионате мира 2015 года в Чехии, Секстон завоевал бронзовую медаль в составе сборной США. Дэном интересовались «Салават Юлаев» и «Трактор», но нападающий предпочел «Автомобилист», где провел один успешный сезон. И будет играть в следующем.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей, Кубок Гагарина
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