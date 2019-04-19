Дэн Секстон остается в «Автомобилисте» еще на один сезон

Дэн Секстон стал первым, кто усилил «Автомобилист» год назад. Нападающий из США в 70-ти матчах самого успешного для екатеринбургского клуба сезона 2018/2019, набрал 61 очко (27+34) очко. Восемь из них (2+6) — в играх Кубка Гагарина.

В матчах плей-офф Секстон стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» и продемонстрировал лучший среди форвардов показатель полезности +23.