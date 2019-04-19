Афиша не для всех: Библионочь и «БеспринцЫпные чтения»
Ночь вокруг книг
Фото предоставлено организаторами
Когда: ночь с 19 по 20 апреля
Сколько: бесплатно, подробная программа тут
Черный флаг PLC
Фото предоставлено организаторами
Когда: 19 апреля, 19:00
Сколько: от 1600 рублей, билеты тут
Трубадур наших дней
Фото предоставлено организаторами
Образ жизни певца, гитариста и автора песен Миши Лузина нетипичен для рок-звезды: его скорее встретишь на пробежке в парке, чем с кружкой в пабе. Йога, литература, путешествия и бесконечные концерты по городам и весям — вот modus vivendi этого трубадура наших дней.
Где: Центр современной драматургии (Малышева, 145 А)
Когда: 20 апреля, 20:00
Сколько: от 550 рублей, билеты тут
Очередная игра «Урала»
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный «Урал» продолжает борьбу в чемпионате России. В 24 туре екатеринбургская команда на своем поле примет казанский «Рубин». Погода к матчу должна улучшиться, поэтому все на стадион!
Что: матч «Урала» и «Рубина»
Где: «Екатеринбург Арена» (Репина, 5)
Когда: 21 апреля, 18:30
Сколько: от 200 рублей, билеты тут
Камерный оркестр
Фото предоставлено организаторами
Камерный оркестр В-А-С-Н отмечает свой 29 день рождения. Праздничный концерт состоится уже в это воскресенье. Главным музыкальным сюрпризом вечера станет российская премьера канадского композитора Максима Гуле. Произведение состоит из четырех частей, каждая посвящена определенному вкусу шоколада, по порядку исполнения — с карамелью, темного, с мятой и кофейного. «Шоколадная симфония» с успехом была принята публикой четырех континентов, а вот в России до сих пор не исполнялась.
Кроме того в праздничном концерте прозвучат два танго Альбениса-Щедрина,
Milonga Del Angel Астора Пьяццоллы и Stars Бобби МакФеррина.
Что: концерт камерного оркестра В-А-С-Н
Где: Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26)
Когда: 21 апреля, 18:00
Сколько: 500 рублей, билеты тут
Крутится «Мельница»
Фото: vk.com/teleclub
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты тут
Бархатный тембр
Фото: vk.com/heppner_dp
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
Друг Lil Peep
Фото: vk.com/bsavage_ekb
Когда: 23 апреля, 20:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут
Танцевальная музыка из Уфы
Фото: vk.com/laud_ekb
Когда: 24 апреля, 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
БеспринцЫпный Хабенский
Фото: ekb.kassy.ru
Когда: 25 апреля, 19:00
Сколько: от 3200 рублей, билеты тут
Концерт группы Pompeya
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы Pompeya
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 26 апреля, 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Шоу с мировыми звездами фигурного катания
Фото: ekb.icity.life
Что: шоу Ильи Авербуха и мировых звезд фигурного катания
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 27 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Международный танцевальный день
Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances
Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно
Легендарные песни Державина
Фото: vk.com/derzhavinandrey
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут