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Афиша не для всех: Библионочь и «БеспринцЫпные чтения»

07:30, 19 Апрель 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ предлагает скрасить досуг на выходных.
Весна на этой неделе отступила, но постепенно восстанавливается в своих правах после снежного нокаута. Поэтому и нам, горожанам, пора выходить из дома и проводить время нестандартно. ЕТВ предлагает список топ-мероприятий, которые стоит посетить в ближайшее время.
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Ночь вокруг книг

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Фото предоставлено организаторами

19 апреля библиотеки области и Екатеринбурга на одну ночь превратятся в «БиблиотеАТР». Чудеса — это просто. 19 апреля библиотеки области и Екатеринбурга на одну ночь превратятся в БиблиотеАТР. Этот год, когда сценическое искусство в стране объявлено на особом положении, может подарить каждому возможность вступить на импровизированные подмостки и окунуться в манящий, загадочный мир театра. Примерить необычные маски, попробовать себя в новой роли, поучаствовать в представлении, поменяться ролями с библиотекарями. Ведь театр и книга так близки!

Что: Библионочь в Екатеринбурге
Где: библиотеки города
Когда: ночь с 19 по 20 апреля
Сколько: бесплатно, подробная программа тут
Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.

Черный флаг PLC

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Фото предоставлено организаторами

Краснодарский хип-хоп артист PLC собирает под черным флагом всех своих людей. Именно черный флаг призван объединить всех: как мрачный символ, который раньше поднимали над пиратским кораблем, теперь гордо реет над головами тех, кто предпочел Свободу и Независимость узам и правилам поколения глобального потребления и интертейнмента. Одновременно это и универсальный знак — мрачный символ емко выражающий суть творчества PLC.

Что: концерт PLC
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 19 апреля, 19:00
Сколько: от 1600 рублей, билеты тут
Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.

Трубадур наших дней

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Фото предоставлено организаторами

Образ жизни певца, гитариста и автора песен Миши Лузина нетипичен для рок-звезды: его скорее встретишь на пробежке в парке, чем с кружкой в пабе. Йога, литература, путешествия и бесконечные концерты по городам и весям — вот modus vivendi этого трубадура наших дней.

Что: концерт Миши Лузина
Где: Центр современной драматургии (Малышева, 145 А)
Когда: 20 апреля, 20:00
Сколько: от 550 рублей, билеты тут
Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?

Очередная игра «Урала»

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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный «Урал» продолжает борьбу в чемпионате России. В 24 туре екатеринбургская команда на своем поле примет казанский «Рубин». Погода к матчу должна улучшиться, поэтому все на стадион!

Что: матч «Урала» и «Рубина»
Где: «Екатеринбург Арена» (Репина, 5)
Когда: 21 апреля, 18:30
Сколько: от 200 рублей, билеты тут

Свердловчане поплатились за перепланировку квартир в суде
Две семьи поругались после ремонта и потребовали вернуть жилье в первоначальное состояние.

Камерный оркестр

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Фото предоставлено организаторами

Камерный оркестр В-А-С-Н отмечает свой 29 день рождения. Праздничный концерт состоится уже в это воскресенье. Главным музыкальным сюрпризом вечера станет российская премьера канадского композитора Максима Гуле. Произведение состоит из четырех частей, каждая посвящена определенному вкусу шоколада, по порядку исполнения — с карамелью, темного, с мятой и кофейного. «Шоколадная симфония» с успехом была принята публикой четырех континентов, а вот в России до сих пор не исполнялась.

Кроме того в праздничном концерте прозвучат два танго Альбениса-Щедрина, Milonga Del Angel Астора Пьяццоллы и Stars Бобби МакФеррина.

Что: концерт камерного оркестра В-А-С-Н
Где: Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26)
Когда: 21 апреля, 18:00
Сколько: 500 рублей, билеты тут

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Крутится «Мельница»

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Фото: vk.com/teleclub


«Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы, играет акустическую и электроакустическую музыку. На ирландской арфе, флейте и других духовых, акустической гитаре, электрогитаре, барабанах, бас-гитаре. В числе творческих ориентиров — Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 и другие. Группа«Мельница» представляет новую концертную программу«Альхимейра. Лучшее».

Что: концерт группы «Мельница»
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты тут
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Бархатный тембр

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Фото: vk.com/heppner_dp


В мире не так много голосов, которые настолько уникальны, что их носители сразу идентифицируются. Питер Хеппнер — один из них. После шестилетней паузы музыкант наконец порадовал всех поклонников качественного немецкого синти-попа и дарк-вейва новым альбом Confessions & Doubts.

Что: концерт Питера Хеппнера
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
За год в Екатеринбурге в два раза выросла продажа жилья
Средняя стоимость квадрата в Свердловской области увеличилась на три тысячи рублей.

Друг Lil Peep

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Фото: vk.com/bsavage_ekb

Молодой американский герой новой школы рэпа и хип-хопа, уже успевший покорить европейские столицы в рамках тура с Killstation осенью прошлого года и засветиться в Top 50 Shazam Russia с главным хитом «Look At Me Now», продолжает большую серию концертов в новых для себя странах. Друг и соратник Lil Peep, с которым они вместе переехали в Лос-Анджелес в 18 лет за большой музыкальной карьерой, Бреннан уже записал три авторских альбома и четыре EP.

Что: концерт Brennan Savage
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 23 апреля, 20:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге увеличится до 200 тысяч человек
Организаторы готовятся к самой масштабной акции за семь лет.

Танцевальная музыка из Уфы

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Фото: vk.com/laud_ekb

Электронное трио из Уфы, в составе которого Smith (Сергей), Taly (Виталий) и Goddeem (Рамиль) своей основной задачей видит создание, распространение и развитие танцевальной музыки в России. Дискография команды с 2013 года насчитывает уже 11 релизов разного объёма, но неизменно высокого качества и постоянного творческого поиска.

Что: концерт группы «Лауд»
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 24 апреля, 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
В Екатеринбурге ради ремонта труб сузили дорогу на Шефской
Специалисты «Водоканала» обещают, что работы не займут много времени.

БеспринцЫпный Хабенский

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Фото: ekb.kassy.ru


«Открытые беспринцЫпные чтения» — продолжение проекта«БеспринцЫпные чтения» — одного из самых ярких и необычных литературно-театральных событий последнего времени. Проект придумали писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. За три года прошло более двухсот«Чтений» в пятнадцати странах мира. В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа перед зрителями выступят народный артист РФ Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин, которые на сцене ТЮЗа прочтут как прозу авторов проекта, так и рассказы современных российских писателей.

Что: «БеспринцЫпные чтения»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля, 19:00
Сколько: от 3200 рублей, билеты тут
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Передвигаться свободно на автомобилях и пешком не могут 3324 жителя региона.

Концерт группы Pompeya

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Фото предоставлено организаторами

Группа Pompeya — была создана еще в 2006 году и почти сразу же взлетела на вершины популярности. Они выступали в самых популярных московских клубах и делили сцену с такими известными командами, как Stereophonics и Travis, а через год Pompeya была награждена клубной премией «Золотая Горгулья», лауреатами которой были лучшие российские команды, а также такие зарубежные коллективы, как Stereo MCs и Crystal Castles. В 2013 году их узнала вся страна благодаря синглу Cheenese и альбому Tropical. Группа выступает не только в России, но и за рубежом, где их творчество также имеет просто оглушительный успех!

Что: концерт группы Pompeya
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 26 апреля, 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

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Актер и шоумен из Екатеринбурга рассказал о миллионных заработках и новой работе.

Шоу с мировыми звездами фигурного катания

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Фото: ekb.icity.life

Уже 15 лет компания Ильи Авербуха — хранитель традиций легендарного советского и российского фигурного катания — дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей превысило пять миллионов человек. в юбилейном шоу поучаствуют все звезды отечественного льда — Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другое.

Что: шоу Ильи Авербуха и мировых звезд фигурного катания
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 27 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

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Международный танцевальный день

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Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances

В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре «Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео. В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.

Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно

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Легендарные песни Державина

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Фото: vk.com/derzhavinandrey


Андрей Державин, звезда прошлых, лет представит яркое, незабываемое шоу в сопровождении легендарной группы«Сталкер». Все его лучшие песни, так горячо любимые публикой«кому за…» и даже молодежью, прозвучат в живом исполнении.

Что: концерт Андрея Державина и группы «Сталкер»
Где: Дворец молодежи (Ленина, 1)
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут
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Увидимся в следующую пятницу!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, афиша, Екатеринбург, Свердловская область , концерты, театр
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