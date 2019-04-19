Афиша не для всех: Библионочь и «БеспринцЫпные чтения»

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Чудеса — это просто. 19 апреля библиотеки области и Екатеринбурга на одну ночь превратятся в БиблиотеАТР. Этот год

когда сценическое искусство в стране объявлено на особом положении

может подарить каждому возможность вступить на импровизированные подмостки и окунуться в манящий

загадочный мир театра. Примерить необычные маски

попробовать себя в новой роли

поучаствовать в представлении

поменяться ролями с библиотекарями. Ведь театр и книга так близки!



Что: Библионочь в Екатеринбурге Где: библиотеки города

Когда: ночь с 19 по 20 апреля

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19 апреля библиотеки области и Екатеринбурга на одну ночь превратятся вБиблиотеАТР».