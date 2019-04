Афиша не для всех: Библионочь и «БеспринцЫпные чтения»

Молодой американский герой новой школы рэпа и хип-хопа , уже успевший покорить европейские столицы в рамках тура с Killstation осенью прошлого года и засветиться в Top 50 Shazam Russia с главным хитом « Look At Me Now», продолжает большую серию концертов в новых для себя странах. Друг и соратник Lil Peep, с которым они вместе переехали в Лос-Анджелес в 18 лет за большой музыкальной карьерой , Бреннан уже записал три авторских альбома и четыре EP.