«Уралочка» осложнила себе выход в финал чемпионата России
Первый матч ½ финала в Москве «Уралочка» выиграла. Вторая встреча завершилась вечером 17 апреля в Нижнем Тагиле. В первой партии свердловские волейболистки не смогли нейтрализовать лидеров «Динамо»: Хелена Хавелкова и Наталия Гончарова набрали на двоих набрали 13 очков и обеспечили своему клубу победу 19:25.
Во втором сете наши волейболистки действовали увереннее и повели с первых секунд. В середине сета после классной атаки капитана Ксении Парубец счет стал пугающим для соперниц — 15:8. Москвичкам удалось взять несколько очков, но запаса очков «Уралочке» хватило, чтобы сравнять счет в игре 25:22 и 1:1.
Третий сет был самым напряженным и эмоциональным. Долго время команды играли на равных. Но к середине партии «Динамо» вырвалось вперед — 9:12. Свердловские волейболистки смогли набрать шесть очков подряд и выйти вперед — 15:12. После чего, не останавливаясь, довели партию до победы — 25:21. Но затем удача покинула «Уралочку». В четвертом сете наши девушки начали проигрывать и догонять, но все равно проиграли — 20:25.
Счет в решающей партии — наглядно демонстрирует, какой упорной была борьба — 0:2, 4:2, 6:6, 10:10, 10:12, 10:13. В итоге «Уралочка» уступила 12:15.
Счет в полуфинальной серии сравнялся. Решающий матч, в которой определится финалист чемпионата России, состоится в Москве 20 апреля.