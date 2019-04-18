«Уралочка» осложнила себе выход в финал чемпионата России

Первый матч ½ финала в Москве «Уралочка» выиграла. Вторая встреча завершилась вечером 17 апреля в Нижнем Тагиле. В первой партии свердловские волейболистки не смогли нейтрализовать лидеров «Динамо»: Хелена Хавелкова и Наталия Гончарова набрали на двоих набрали 13 очков и обеспечили своему клубу победу 19:25.

Во втором сете наши волейболистки действовали увереннее и повели с первых секунд. В середине сета после классной атаки капитана Ксении Парубец счет стал пугающим для соперниц — 15:8. Москвичкам удалось взять несколько очков, но запаса очков «Уралочке» хватило, чтобы сравнять счет в игре 25:22 и 1:1.