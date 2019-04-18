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«Уралочка» осложнила себе выход в финал чемпионата России

07:15, 18 Апрель 2019
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Фото: uralochka-vc.com
Подопечные Николая Карполя уступили во втором полуфинальном матче. Решающий поединок пройдет в Москве 20 апреля.

Первый матч ½ финала в Москве «Уралочка» выиграла. Вторая встреча завершилась вечером 17 апреля в Нижнем Тагиле. В первой партии свердловские волейболистки не смогли нейтрализовать лидеров «Динамо»: Хелена Хавелкова и Наталия Гончарова набрали на двоих набрали 13 очков и обеспечили своему клубу победу 19:25.

Во втором сете наши волейболистки действовали увереннее и повели с первых секунд. В середине сета после классной атаки капитана Ксении Парубец счет стал пугающим для соперниц — 15:8. Москвичкам удалось взять несколько очков, но запаса очков «Уралочке» хватило, чтобы сравнять счет в игре 25:22 и 1:1.

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Третий сет был самым напряженным и эмоциональным. Долго время команды играли на равных. Но к середине партии «Динамо» вырвалось вперед — 9:12. Свердловские волейболистки смогли набрать шесть очков подряд и выйти вперед — 15:12. После чего, не останавливаясь, довели партию до победы — 25:21. Но затем удача покинула «Уралочку». В четвертом сете наши девушки начали проигрывать и догонять, но все равно проиграли — 20:25.

Счет в решающей партии — наглядно демонстрирует, какой упорной была борьба — 0:2, 4:2, 6:6, 10:10, 10:12, 10:13. В итоге «Уралочка» уступила 12:15.

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главный тренер волебольной сборной «Уралочка-НТМК»
Обе команды хорошо играли, у нас оказалось меньше сил, и мы уступили четвертый и пятый сет. Не хватило как всегда одного — сил. Какие слова найду перед решающим матчем в Москве? Не знаю, еще подумаю. Но в столице будем бороться за победу. Уже завтра улетаем в Москву, на отдых и восстановление времени нет. Такой календарь, к сожалению.
Николай Карполь

Счет в полуфинальной серии сравнялся. Решающий матч, в которой определится финалист чемпионата России, состоится в Москве 20 апреля.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, чемпионат россии, волейбол, Уралочка, Николай Карполь
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