О миллионах, ТНТ и СТС: Сергей Светлаков раскрыл душу Ксении Собчак
Сергей Светлаков, дождавшись окончания контракта с телеканалом ТНТ, на котором проработал более пяти лет, перешел на СТС.
«Решение принимал долго и болезненно. Но все совпало — у меня заканчивался контракт. Мне не предложили никакого будущего. Я был просто ходячей рекламой, на которую смотрели и говорили: „О, ТНТ идет“. Но в презентации канала меня показали только один раз. И даже там говорилось, что мое место в шоу „Танцы“ займет Сергей Шнуров», — рассказал Сергей в шоу Ксении Собчак.
По словам артиста, на ТНТ он получал 400-500 тысяч долларов в год: «Это были хорошие деньги, но я с лихвой их отрабатывал». Еще одной статьей доходов шоумена была гастрольная деятельность — гонорар за одно выступление составлял около двух миллионов рублей.
На телеканале СТС Светлаков в реанимированном шоу «Слава богу, ты пришел!» занял место судьи телепроекта. Уроженец Полевского Александр Незлобин стал креативным продюсером программы. «Это было задание самого канала. Генеральный директор сказал: „Я так любил этот проект. Надо попробовать снова. Но с новой энергией и свежим взглядом“», — рассказал Сергей о новой работе в интервью ЕТВ. И объяснил смену канала: «Надо прислушиваться к самому себе. Просто настало время перемен. Мне захотелось новых движений. Периодически творческие люди должны это с собой делать».