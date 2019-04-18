О миллионах, ТНТ и СТС: Сергей Светлаков раскрыл душу Ксении Собчак

По словам артиста, на ТНТ он получал 400-500 тысяч долларов в год: «Это были хорошие деньги, но я с лихвой их отрабатывал». Еще одной статьей доходов шоумена была гастрольная деятельность — гонорар за одно выступление составлял около двух миллионов рублей.

На телеканале СТС Светлаков в реанимированном шоу «Слава богу, ты пришел!» занял место судьи телепроекта. Уроженец Полевского Александр Незлобин стал креативным продюсером программы. «Это было задание самого канала. Генеральный директор сказал: „Я так любил этот проект. Надо попробовать снова. Но с новой энергией и свежим взглядом“», — рассказал Сергей о новой работе в интервью ЕТВ. И объяснил смену канала: «Надо прислушиваться к самому себе. Просто настало время перемен. Мне захотелось новых движений. Периодически творческие люди должны это с собой делать».