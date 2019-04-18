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О миллионах, ТНТ и СТС: Сергей Светлаков раскрыл душу Ксении Собчак

09:05, 18 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Актер и шоумен из Екатеринбурга рассказал о миллионных заработках и новой работе.

Сергей Светлаков, дождавшись окончания контракта с телеканалом ТНТ, на котором проработал более пяти лет, перешел на СТС.

«Решение принимал долго и болезненно. Но все совпало — у меня заканчивался контракт. Мне не предложили никакого будущего. Я был просто ходячей рекламой, на которую смотрели и говорили: О, ТНТ идет“. Но в презентации канала меня показали только один раз. И даже там говорилось, что мое место в шоу Танцы“ займет Сергей Шнуров», — рассказал Сергей в шоу Ксении Собчак.

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По словам артиста, на ТНТ он получал 400-500 тысяч долларов в год: «Это были хорошие деньги, но я с лихвой их отрабатывал». Еще одной статьей доходов шоумена была гастрольная деятельность — гонорар за одно выступление составлял около двух миллионов рублей.

На телеканале СТС Светлаков в реанимированном шоу «Слава богу, ты пришел!» занял место судьи телепроекта. Уроженец Полевского Александр Незлобин стал креативным продюсером программы. «Это было задание самого канала. Генеральный директор сказал: Я так любил этот проект. Надо попробовать снова. Но с новой энергией и свежим взглядом», — рассказал Сергей о новой работе в интервью ЕТВ. И объяснил смену канала: «Надо прислушиваться к самому себе. Просто настало время перемен. Мне захотелось новых движений. Периодически творческие люди должны это с собой делать».

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ТНТ, СТС, актер, гонорар, Сергей Светлаков
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