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Екатеринбуржцы смогут пройти на «Ночь музеев» по театральным билетам

09:43, 18 Апрель 2019
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Фото: nmekb.ru
Любителям искусства предлагают пригласительные на мероприятие взамен пяти купонов на спектакли.

Организаторы «Ночи музеев-2019» в Екатеринбурге предложили екатеринбуржцам обмен. Если вы любите театр и часто посещаете его, то вам предлагают отдать пять билетов на спектакли и получить взамен пригласительный на двоих на «Ночь музеев». Их можно принести в Информационный центр 18 мая. Главное условие — билеты должны быть датированы 2019 годом, уточняют организаторы мероприятия.

Напомним, в 2019 году «Ночь музеев» пройдет 18–19 мая. Темой этого года стал театр и Павел Петрович Бажов. Программа для детей будет днем, а основная часть для екатеринбуржцев постарше начнется 18 мая в 18:00 и продлится до 02:00 19 мая. Инфоцентр «Ночи музеев», в котором екатеринбуржцам расскажут всю полезную информацию, будет возле Водонапорной башни.

Неделю назад команда проекта представила афишу «Ночи музеев». «У нас здесь Водонапорная башня — постоянный символ «Ночи музеев». Луна — символ французской афиши. И… Можно по-разному читать. Это может быть глаз, иллюминатор. А может быть объектив фотоаппарата, через который мы все будем смотреть на «Ночь музеев», — прокомментировала плакат первый заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова. Поглядеть на афишу вы можете здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , Ночь музеев, билеты, театр, бесплатно
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