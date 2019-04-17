Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

The Beatles Fest перенесли с Уралмаша в Академический

09:18, 17 Апрель 2019
acoustic-guitar-336479_960_720.jpg
Фото: pixabay
Организаторы мероприятия начали принимать заявки на участие в фестивале.

The Beatles Fest, который традиционно проходил на Уралмаше, перенесли в Академический. В 2019 году мероприятие пройдет 6 июля с 12 до 22 часов в Преображенском парке, пишут организаторы в группе фестиваля в Facebook. Подготовка к The Beatles Fest уже началась: желающие поучаствовать в нем могут подать заявки, заполнив анкету. Чтобы вы не искали долго, прикрепляем ссылку на нее. Заявки принимают до 1 мая.

Напомним, ранее The Beatles Fest собирали в бульваре Культуры. В 2018 году встреча любителей ливерпульской четверки прошла чуть раньше, 26 мая. Музыкальный фестиваль приурочили ко Дню рождения Орджоникидзевского района. Как это было, читайте здесь. А два года назад ЕТВ делал фоторепортаж. Если вы помните, что ходили на The Beatles Fest в 2017, ищите себя на фотографиях по ссылке.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «The Beatles Fest перенесли с Уралмаша в Академический»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, The Beatles Fest, фестиваль, музыка, Академический
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.
Сумма мнений Σ
Как спасти детей от отчаяния
Как спасти детей от отчаяния
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
От Светланы Зенковой
Афиша не для всех: лед и музыка
Афиша не для всех: лед и музыка
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.