The Beatles Fest перенесли с Уралмаша в Академический

The Beatles Fest, который традиционно проходил на Уралмаше, перенесли в Академический. В 2019 году мероприятие пройдет 6 июля с 12 до 22 часов в Преображенском парке, пишут организаторы в группе фестиваля в Facebook. Подготовка к The Beatles Fest уже началась: желающие поучаствовать в нем могут подать заявки, заполнив анкету. Чтобы вы не искали долго, прикрепляем ссылку на нее. Заявки принимают до 1 мая.

Напомним, ранее The Beatles Fest собирали в бульваре Культуры. В 2018 году встреча любителей ливерпульской четверки прошла чуть раньше, 26 мая. Музыкальный фестиваль приурочили ко Дню рождения Орджоникидзевского района. Как это было, читайте здесь. А два года назад ЕТВ делал фоторепортаж. Если вы помните, что ходили на The Beatles Fest в 2017, ищите себя на фотографиях по ссылке.