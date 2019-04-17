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Строительство Ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро

16:00, 17 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба УГМК
Сейчас завершается подготовка проектной документации масштабного объекта.

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании озвучил стоимость и сроки строительства Ледовой арены, которая появиться в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни. Многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч.

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Проект заканчиваем, скоро отдадим на экспертизу. Строительство займет около двух с половиной лет. Цена вопроса — около 140 миллионов евро. Окончательные цифры будут известны после утверждения проектной документации.

Андрей Козицын

Возведение ледовой арены подразумевает и благоустройство прилегающей территории.

В квадрате улиц Куйбышева–8 Марта–Декабристов–Розы Люксембург появятся многоуровневая стоянка, пешеходные зоны, велодорожки и пешеходные мосты.

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Фото: пресс-служба УГМК
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Ледовая арена, строительство, Екатеринбург, УГМК, Андрей Козицын
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