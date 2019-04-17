Строительство Ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании озвучил стоимость и сроки строительства Ледовой арены, которая появиться в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни. Многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч.