Строительство Ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро
Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании озвучил стоимость и сроки строительства Ледовой арены, которая появиться в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни. Многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч.
Проект заканчиваем, скоро отдадим на экспертизу. Строительство займет около двух с половиной лет. Цена вопроса — около 140 миллионов евро. Окончательные цифры будут известны после утверждения проектной документации.
Возведение ледовой арены подразумевает и благоустройство прилегающей территории.
В квадрате улиц Куйбышева–8 Марта–Декабристов–Розы Люксембург появятся многоуровневая стоянка, пешеходные зоны, велодорожки и пешеходные мосты.