Игрока «Урала» отказались наказывать за удаление в Кубке России

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На протяжении всего матча с « Арсеналом», который закончился со счетом 1:0 в пользу « Урала», Петрус Бумаль боролся с полузащитником « Арсенала Кантемиром Берхамовым , выступавшим ранее за « Урал». Во время очередного столкновения Берхамов настойчиво схватил Бумаля за футболку. Камерунский полузащитник психанул и ударил соперника.







Главный арбитр Алексей Еськов сначала показал игроку «Урала» желтую карточку. Но затем решил воспользоваться системой VAR — впервые в истории российского футбола. Проведя несколько минут у монитора и изучив видеозапись спорного эпизода, арбитр решил удалить Бумаля.

« Арсенала» ЕТВ « Урала»: мы поговорили с Петрусом Бумалем о расизме и других глобальных проблемах. В день первого полуфинала Кубка России противАрсенала» ЕТВ опубликовал интервью с полузащитникомУрала»: мы поговорили с Петрусом Бумалем о расизме и других глобальных проблемах.

ПолузащитникУрала» Петрус Бумаль избежал дополнительного наказания за удаление в полуфинале Кубка России., — цитирует главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца РИАНовости». Камерунец участвовал в заседании комитета по видеосвязи. Теперь Петрус не сможет помочь своей команде в ответной игре полуфинальной серии сАрсеналом»она пройдет 15 мая). Хотя игрок вполне мог получить более суровое наказание.