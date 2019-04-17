Игрока «Урала» отказались наказывать за удаление в Кубке России
18:58, 17 Апрель 2019
Петруса Бумаля «наградили» неоднозначной красной карточкой после видеоповтора. Футболист все-таки пропустит ответный полуфинальный матч против «Арсенала».
Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль избежал дополнительного наказания за удаление в полуфинале Кубка России. «К Бумалю решили не применять дополнительную дисквалификацию, он пропустит один матч», — цитирует главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца РИА «Новости». Камерунец участвовал в заседании комитета по видеосвязи. Теперь Петрус не сможет помочь своей команде в ответной игре полуфинальной серии с «Арсеналом» (она пройдет 15 мая). Хотя игрок вполне мог получить более суровое наказание.
На протяжении всего матча с «Арсеналом», который закончился со счетом 1:0 в пользу «Урала», Петрус Бумаль боролся с полузащитником «Арсенала Кантемиром Берхамовым, выступавшим ранее за «Урал». Во время очередного столкновения Берхамов настойчиво схватил Бумаля за футболку. Камерунский полузащитник психанул и ударил соперника.
Главный арбитр Алексей Еськов сначала показал игроку «Урала» желтую карточку. Но затем решил воспользоваться системой VAR — впервые в истории российского футбола. Проведя несколько минут у монитора и изучив видеозапись спорного эпизода, арбитр решил удалить Бумаля.
В день первого полуфинала Кубка России против «Арсенала» ЕТВ опубликовал интервью с полузащитником «Урала»: мы поговорили с Петрусом Бумалем о расизме и других глобальных проблемах.
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