«Для нас это серьезный урок»: «Автомобилист» подвел итоги сезона

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Также Андрей Козицын сообщил , что в эти дни завершают проект долгожданной ледовой арены « Автомобилиста» у цирка. По словам владельца УГМК , в объект вложат 140 миллионов евро. Окончательные цифры будут известны после утверждения проектной документации.

На сезон 2019/20Автомобилист» заложит примерно такой же бюджеткакой был в предыдущем, — то есть 1,8 миллиарда рублей., — уточнил гендиректор клуба Андрей Козицын. По поводу трансферов руководителиАвтомобилисты» высказались осторожно: на два года продлены контракты с лидерами Найджелом Доусом и Якубом Коваржемидут переговоры с тремя хоккеистамичьи имена остались неназванными. Не исключеночто среди них есть знаменитый Павел Дацюк., — добавил спортивный директорАвтомобилиста» Максим Рябков.