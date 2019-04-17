«Для нас это серьезный урок»: «Автомобилист» подвел итоги сезона
16:11, 17 Апрель 2019
Андрей Козицын и Максим Рябков рассказали о будущем.
Руководство хоккейного «Автомобилиста» подвело итоги сезона. Но без главного тренера: Андрей Мартемьянов пропустил пресс-конференцию из-за болезни, поэтому на вопросы журналистов отвечали только генеральный и спортивный директора клуба — Андрей Козицын и Максим Рябков.
Функционеры поблагодарили команду за успешный сезон — екатеринбуржцы впервые победили в Восточной конференции, дошли до четвертьфинала плей-офф и добились рекордной серии из 18 побед подряд. Максим Рябков заявил, что болельщики регулярно заполняли КРК «Уралец» на 90%: не максимально, но лишь потому что гости не всегда заполняли свою квоту.
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Очевидно, что современный успешный профессиональный спорт невозможно представить без стабильных и надежных руководителей. Сезон получился неплохой. Очень хочется, чтобы полученный опыт правильно восприняли, чтобы он послужил плацдармом для дальнейшего профессионального роста.
Андрей Козицын не считает, что «Автомобилист» прыгнул выше головы.
Андрей Козицын
гендиректор УГМК
Прыгнули ровно настолько, насколько могли прыгнуть. Плейофф — это плейофф. Чемпионат — другая история, как показала жизнь. Мы были готовы… <…> Опыт приобретается в процессе. Для нас это большой, серьезный урок. «Салават» объективно был сильнее, мы осознаем это.
На сезон 2019/20 «Автомобилист» заложит примерно такой же бюджет, какой был в предыдущем, — то есть 1,8 миллиарда рублей. «Будем работать в рамках текущего, плюс-минус», — уточнил гендиректор клуба Андрей Козицын. По поводу трансферов руководители «Автомобилисты» высказались осторожно: на два года продлены контракты с лидерами Найджелом Доусом и Якубом Коваржем, идут переговоры с тремя хоккеистами, чьи имена остались неназванными. Не исключено, что среди них есть знаменитый Павел Дацюк. «Плюс к тому есть мысли о новых легионерах. Скорее всего, это будут четыре нападающих», — добавил спортивный директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Также Андрей Козицын сообщил, что в эти дни завершают проект долгожданной ледовой арены «Автомобилиста» у цирка. По словам владельца УГМК, в объект вложат 140 миллионов евро. Окончательные цифры будут известны после утверждения проектной документации.
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Андрей Козицын отчитался о хоккейном сезоне и рассказал о планах на будущее.
Напоследок Козицын ответил на вопрос журналиста ЕТВ — не о хоккее, а о солидарности с Парижем, где на днях едва не сгорел весь собор Нотр-Дам-де-Пари. Глава УГМК пообещал, что поддержит Францию, и не стал исключать, что пожертвует деньги на восстановление святыни.
«Надеемся, что в следующем сезоне выступим еще более достойно», — завершил общение с журналистами Андрей Козицын.
Ранее ЕТВ проанализировал самый успешный сезон «Автомобилиста» и понял, чего команде Андрея Мартемьянова не хватило для большего успеха.
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