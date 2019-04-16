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Екатеринбургские театры пополнили коллекции «Золотых масок»

23:55, 16 Апрель 2019
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Фрагмент спектакля «Орфей & Эвридика»
Фото: muzkom.net
Лауреатами стали свердловский театр музыкальной комедии и Ural Opera Ballet.

Вручение главной театральной премии России состоялось 16 апреля в Большом театре. Екатеринбург был претендовал на награды в 17 номинациях. Наиболее масштабно была представлен балет «Пахита». Спектакль Ural Opera Ballet претендовал на десять «Золотых масок». Мюзикл «Орфей & Эвридика» свердловского театра музыкальной комедии прошел отбор жюри в семи номинациях, «Дон Кихот» театра кукол — в двух.

В итоге в Екатеринбург театры возвращаются с тремя «Золотыми масками».

Специальную премия жюри музыкального театра получил творческий коллектив создателей балета «Пахита» — Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев.

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Свердловский театр музыкальной комедии получил две «Золотых маски»:

  • Номинация «Оперетта-мюзикл/женская роль»: Юлия Дякина — Эвридика в мюзикле «Орфей & Эвридика».
  • Номинация «Оперетта–мюзикл/мужская роль»: Игорь Ладейщиков — Харон в мюзикле «Орфей & Эвридика».


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ЕТВ поздравляет победителей и желает пополнения коллекции призов и наград.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Золотая маска, Театр оперы и балета, Ural Opera Ballet, театр музыкальной комедии, Екатеринбург, Пахита
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