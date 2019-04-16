Екатеринбургские театры пополнили коллекции «Золотых масок»

Вручение главной театральной премии России состоялось 16 апреля в Большом театре. Екатеринбург был претендовал на награды в 17 номинациях. Наиболее масштабно была представлен балет «Пахита». Спектакль Ural Opera Ballet претендовал на десять «Золотых масок». Мюзикл «Орфей & Эвридика» свердловского театра музыкальной комедии прошел отбор жюри в семи номинациях, «Дон Кихот» театра кукол — в двух.

В итоге в Екатеринбург театры возвращаются с тремя «Золотыми масками».

Специальную премия жюри музыкального театра получил творческий коллектив создателей балета «Пахита» — Альона Пикалова, Елена Зайцева, Федор Леднев, Юрий Красавин, Вячеслав Самодуров, Павел Гершензон, Сергей Вихарев.