Екатеринбургские балеты и оперы увидят в Ханое и Бангкоке

Балетная труппа по приглашению посольства России во Вьетнаме выступит на сцене Большого театра в Ханое. Артисты из Екатеринбурга впервые в истории станцуют под аккомпанемент вьетнамского симфонического оркестра под руководством дирижера Ural Opera Ballet Артема Абашева. Гастрольный тур, в который отправятся 90 человек балетной труппы, запланирован на 9–14 июня. Вьетнамские любители балета увидят «Жизель». Это первые гастроли театра во Вьетнаме.

А в Таиланд екатеринбургские артисты отправятся уже в шестой раз. 11 сентября Ural Opera Ballet выступит в Бангкоке. 170 человек — опера, оркестр, балет, хор — под руководством нового главного дирижера театра Константина Чудовского откроют Международный фестиваль музыки и танца, который патронирует королевская семья Таиланда. Театр представит два аншлаговых спектакля Ural Opera Ballet — «Турандот» Пуччини и «Русалку» Дворжака.