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Екатеринбургские балеты и оперы увидят в Ханое и Бангкоке

17:39, 16 Апрель 2019
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Фрагмент оперы «Русалка»
Фото: Дарья Попова
В Год театра Ural Opera Ballet дважды побывает на зарубежных гастролях.

Балетная труппа по приглашению посольства России во Вьетнаме выступит на сцене Большого театра в Ханое. Артисты из Екатеринбурга впервые в истории станцуют под аккомпанемент вьетнамского симфонического оркестра под руководством дирижера Ural Opera Ballet Артема Абашева. Гастрольный тур, в который отправятся 90 человек балетной труппы, запланирован на 9–14 июня. Вьетнамские любители балета увидят «Жизель». Это первые гастроли театра во Вьетнаме.

А в Таиланд екатеринбургские артисты отправятся уже в шестой раз. 11 сентября Ural Opera Ballet выступит в Бангкоке. 170 человек — опера, оркестр, балет, хор — под руководством нового главного дирижера театра Константина Чудовского откроют Международный фестиваль музыки и танца, который патронирует королевская семья Таиланда. Театр представит два аншлаговых спектакля Ural Opera Ballet — «Турандот» Пуччини и «Русалку» Дворжака.

Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.
Андрей Шишкин
директор Екатеринбургского театра оперы и балета
Устраивать гастроли стало делом невероятно сложным, но без этого не мыслим современный театр. Нам важно демонстрировать рост и наши новые достижения, обмениваться впечатлениями и опытом — для театра это дело чести. Поскольку выезжать за свой счет нереально, мы ищем поддержки у партнеров и спонсоров. Оба зарубежных гастрольных тура 2019 года мы проводим «под ключ», в каждом случае затраты полностью берет на себя принимающая сторона.
Андрей Шишкин
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Ural Opera Ballet, Оперный театр, опера, балет, гастроли, Дмитрий Шишкин
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